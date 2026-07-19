La foto de Sarah Santaolalla antes del España-Argentina da que hablar: "Hoy ganaremos a estos tres energúmenos"

La tertuliana Sarah Santaoalla ha dado que hablar con la publicación que ha dejado escasos minutos antes del inicio de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.

La final empieza a las 21:00, se podrá ver en TVE y Dazn, y se disputará en Nueva York, una de las sedes del mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el palco estará Pedro Sánchez, la familia real española y Donald Trump, entre otros.

No estará Javier Milei, que por superstición ha decidido ver el partido desde la Casa Rosada, residencia del presidente de Argentina. Como siempre en estos encuentros, serán muchos los famosos que estén presentes en el palco.

"Hoy ganaremos a estos tres energúmenos. ¡Vamos, España!", ha dicho Santaolalla con una foto en la que aparecen, ojo, Javier Milei, Donald Trump y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu.

De hecho, Pedro Sánchez se ha pronunciado en TVE sobre un posible encuentro con Donald Trump en el palco: "Hay muchas cosas que nos unen en la sociedad estadounidense y española, por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días".

También ha hablado de la posibilidad de que Trump le entregue la copa a España: "Es la tónica habitual cuando hablamos del presidente Trump pero creo que realmente el buen rollo, la buena energía que se respira en Nueva York se va a trasladar al estadio. A mí, más que quien lo entregue, la cosa es quién lo reciba. Espero que sea la Selección Española".

La foto de Santaolalla hace referencia a los numerosos comentarios que hay en redes sociales de que Israel está apoyando a Argentina de forma masiva. La simpatía que tiene Milei por el país de Netanyahu se suma a la crítica continúa del Gobierno de España contra Israel por la masacre en Gaza.