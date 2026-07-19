Sorpresa mayúscula al ver quién está justo debajo de la princesa Leonor y de la infanta Sofía: sí, es él 

La final de una Copa del Mundo es, probablemente, el acontecimiento deportivo más importante más importante que existe, con permiso siempre de unos Juegos Olímpicos. Nadie se quiere perder una cita de esta envergadura por lo que los palcos en un evento como este son una maravilla por la cantidad de famosos que hay.

Por parte de España hay una gran cantidad de personas conocidas como, por ejemplo, toda la Familia Real, compuesta por el rey de España, la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Las agencias de fotografías han publicado numerosas fotos de la zona noble del MetLife Stadium, sede de dos equipos de la National Football League: los New York Giants y los New York Jets.

En una de ellas se puede ver a la princesa Leonor junto a su hermana Sofía y, justo debajo y para sorpresa de muchos, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. También al lado está el vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo.