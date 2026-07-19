Ernesto Ekaizer señala una cosa que le parece destacada del caso de Begoña Gómez: "Es una condena segura"

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será juzgada en un juicio con jurado popular cuya fecha oficial aún se desconoce, aunque con los trámites que quedan pendientes y debido a la complejidad del caso, se espera que no tenga lugar posiblemente hasta 2027.

La última novedad en torno a la causa ha sido la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual ha rebatido al juez Peinado las medidas cautelares adoptadas al no apreciar riesgo de fuga. Sí que le ha dado la razón, sin embargo, en que el juicio se deba celebrar con la participación de un jurado popular, algo que ha sido bastante cuestionado y destacado por parte de diferentes magistrados y expertos.

Uno de los que ha querido hablar de la importancia de ello ha sido el reputado periodista Ernesto Ekaizer, quien ha explicado en el programa 'Malas Lenguas' qué repercusión tendrá que un jurado participe en el juicio de la esposa de Sánchez y el proceso que seguirán después de la última decisión de la Audiencia Provincial.

"Ese auto está hecho para que la condenen; es una sentencia casi, es decir, es una condena segura por un tribunal de jurado. Te explico por qué: Ahora vuelve, después de la decisión de la sección 23, toda la causa otra vez al juez Peinado. El juez peinado tiene que abrir juicio oral y tiene que pedir a todas las partes los escritos de calificación y de defensa. Una vez que presentan esos escritos y piden las pruebas, el juez tiene que escribirlas y tiene que elevar la causa a la audiencia de Madrid, que va a decidir a qué juzgado le corresponde", explica el comunicador.

La importancia de la figura del magistrado ponente

Una de las cosas que diferencian un juicio profesional de uno celebrado con jurado popular es que en este último caso solo hay un magistrado ponente, mientras que en los otros, por lo general, hay como mínimo tres personas, lo que deja la decisión de la condena de Begoña en menos manos.

"En el juicio con jurado, la persona determinante es lo que se llama el magistrado ponente, que es el presidente del tribunal de jurado. El magistrado ponente es el que dirige todo el juicio, formula las preguntas e influye en cierto modo en la decisión; puede influir, puede persuadir en la decisión del jurado. Por eso yo creo que lo que está aquí hecho es una sentencia, está hecho para que la condenen. Begoña Gómez está condenada de antemano en las condiciones en las que está planteado ese auto", señala.

Por este motivo, tal y como explica el propio Ernesto, será muy importante quién será el magistrado ponente en este caso. "Es muy importante quién va a ser el magistrado ponente. Dada la composición de la judicatura hoy, dada la insubordinación de la judicatura, dado el deseo de acabar con Pedro Sánchez, dado que el juicio se celebrará en Madrid, es evidente que la contaminación ambiental trabaja contra Begoña Gómez, con independencia de los delitos", agrega el periodista.

"Begoña Gómez tiene el 99,99% de ser condenada"

También recuerda que este tipo de juicios (de malversación y tráfico de influencias) suelen ser bastante complejos, en los que por lo general ni siquiera se suelen poner de acuerdo los propios profesionales, por lo que habrá que esperar si los miembros del jurado podrán hacerlo.

"No se ponen de acuerdo jueces profesionales, imagínate, 9 miembros de jurado, que habrá que elegir, impugnar, volver a elegir... En fin, yo creo que lo que está claro es que los que idearon el juicio, con tribunal de jurado, saben una cosa. Begoña Gómez tiene el 99,99% de ser condenada, por unos delitos de una gran complejidad (...) Lo que quieren y lo que quieren asegurar es que Begoña Gómez sea condenada por delitos de tráfico de influencias y de malversación", sentencia Ekaizer.