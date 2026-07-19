Hemos vendido todo para comprar un camping abandonado desde hace 30 años y lo estamos reformando siguiendo tutoriales": el sueño de Jon y Emilie

En junio de 2022, Jan y Emilie, una pareja de 36 y 37 años respectivamente, tomaron una determinación que muchos podrían percibir como absurda. Sin embargo, para ellos esta decisión significaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

La pareja vendió su casa por unos 155.000 euros aproximadamente para posteriormente comprar un parque de autocaravanas en Gales. El terreno de 3 acres representó una inversión de 100.000 euros. Así lo informa el diario italiano, Il Messaggero, a tarvés de uno de sus más recientes artículos.

La zona adquirida por la pareja fue anteriormente utilizada por los mineros locales; de hecho, había permanecido cerrada desde 1989. Es por esto que el panorama era desolador y la limpieza inicial del predio requirió de meses de minuciosa limpieza inicial.

Lejos de las comodidades, Jon y Emilie convivieron en una caravana de 25 años, llena de moho, sin frigorífico, ni agua corriente en el interior. Durante el periodo invernal, el frío bloqueó por completo las tuberías; lo anterior obligó a la pareja a pasar tres o cuatro días sin ducharse o a pagar cinco libras para usar las duchas del centro comunitario y el gimnasio municipal.

De las ruinas al lujo: un trabajo de resiliencia y bricolaje

No obstante, mediante persistencia, constancia y educación audiovisual, la pareja ha transformado su predio de una manera asombrosa. Gracias a la inversión de 50.000 euros y los videotutoriales en YouTube, lograron convertir la autocaravana en una mini casa moderna, la cual incluso cuenta con una lujosa sauna de barril de leña.

La historia de Emilie y Jan se ha viralizado en redes sociales, a tal punto que actualmente cuentan con más de 291,000 seguidores en TikTok y más de 202,000 suscriptores en su canal de YouTube, Camp Out West. La pareja documentó todo su progreso en sus plataformas digitales.