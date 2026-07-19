Los reyes, Leonor y Sofía, conjuntados para animar a la selección en la final del Mundial: "Estamos emocionados"

"Estamos muy contentos de estar aquí, los cuatro juntos", así mostraba su emoción la princesa Leonor ante los micrófonos de Televisión Española nada más llegar al Estadio MetLife de Nueva Jersey donde España se enfrenta a Argentina en la final del Mundial.

La familia real al completo ha viajado hasta Estados Unidos para apoyar a la Selección Española y lo han hecho completamente uniformados de rojo, dejando en casa las camisetas blancas con las que se les vio en las semifinales frente a Francia. Felipe VI ha hecho un guiño a los jugadores con una corbata roja, mientras que la reina Letizia ha rescatado un vestido rojo de Adolfo Domínguez que ha lucido en varias ocasiones.

Leonor y Sofía también han decidido ir conjuntadas. En el caso de la heredera, con un pantalón rojo y una blusa blanca, mientras que su hermana Sofía ha combinado los colores de las prendas a la inversa.

"Esta selección vuelve a enamorar como lo hicieron sus mayores en 2010", ha valorado el rey, que estuvo hace unas semanas en el partido frente a Uruguay en México y en la final de Sudáfrica hace 16 años junto a la entonces princesa Letizia y la reina Sofía.

Los reyes, junto a Pedro Sánchez y Donald Trump Getty Images

Además de dar ánimos a la selección, la reina Letizia también ha querido destacar que están "emocionados" como el resto de España y, citando un editorial de La Vanguardia, ha deseado que "todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría".

Es la primera vez que los reyes y sus hijas acuden a un evento deportivo de estas características, pero todos menos la princesa Leonor ya saben lo que es celebrar con la selección. De hechos, para muchos la infanta Sofía es ya una especie de talismán: la hija pequeña de los reyes estuvo con la reina en 2023 en la final del Mundial Femenino en Australia, mientras que en 2024 levantó la copa junto a su padre y los jugadores en la Eurocopa de 2024.

La reina Letizia, comunicándose con sus hijas Leonor y Sofía EFE

Los reyes se han situado en el placo protegidos por un cristal junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras que Leonor y Sofía han disfrutado del partido al lado del ministro Carlos Cuerpo.