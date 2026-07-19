El corte de Shakira a Juan Carlos Rivero tras esta pregunta antes del España-Argentina: "No tengo una bola de cristal"

Quedan pocas horas para que España luche contra Argentina por la segunda estrella. A las 21:00 en TVE el equipo de Luis de la Fuente se enfrentará al conjunto de Scaloni, vigente campeona del mundo.

Antes del partido, Juan Carlos Rivero ha charlado con Shakira, autora de, como en 2010, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En un momento de la charla, el periodista de RTVE ha querido saber con quién iba la artista y ella ha respondido de forma clara que con España.

"Imagínate, tengo dos hijos españoles. Obviamente con España", ha comentado cuando Rivero le ha preguntado con quién van sus hijos, ambos fruto de su relación con Gerard Piqué.

"Soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado porque hay que reconocer que a los 39 años correr como lo hace, como un niño de 18, y enfrentarse a atletas de 24 años y meter tantos goles. Esa determinación, esa ambición, ese compromiso, es algo que admro mucho", ha apostillado Shakira.

Rivero ha querido saber si ve a Lamine Yamal en la misma senda que Messi y Shakira, sin perder la sonrisa, le ha dado un pequeño corte: "No tengo una bola de cristal". "Pero sabes mucho de fútbol", ha dicho Rivero.

"Depende. Algo aprendí. Depende muchísimo de la disciplina, de la constancia. Al final es así, los 30 años que tengo de carrera han sido un poco, pero no han sido sólo producto del talento", ha afirmado la artista, que actuará en el descanso de la final entre España y Argentina.

Por último, la cantante ha contado que tiene muchas ganas de que su gira llegue a España, donde dará 14 conciertos, en la que será su residencia en Europa: "De aquí de la final a la residencia en Madrid".