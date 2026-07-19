Cayetana Álvarez de Toledo deja claro con quién va en el España-Argentina y hay más de 6.000 reacciones en dos horas

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha publicado uno de los mensajes más difundidos de la tarde de la final del Mundial, que disputan España y Argentina. Y no le ha hecho falta mucho para ello: una foto de ella misma y unas pocas frases.

Álvarez de Toledo ha dejado claro quién va en el gran partido de fútbol. Un tema interesante porque tiene ambas nacionalidades y un notable acento argentino: su madre es argentina y ella vivió y estudió en ese país durante muchos años.

Vanity Fair publicó en 2020 un reportaje en el que señalaba que Cayetana pertenece a los Peralta Ramos, una familia patricia bonaerense cuyo origen se remonta a principios del siglo XIX, apenas cuatro años después de la independencia de la Argentina del Virreinato del Reino de la Plata.

"¡A por la segunda!"

Este domingo, Álvarez de Toledo se ha hecho una foto con la camiseta de la selección española con el Palacio Real de fondo con un mensaje bien claro: "Un abrazo a los argentinos. De una española por elección. Vamos, España. ¡A por la segunda!".

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo, antes de la final del Mundial de fútbol que disputará la selección nacional frente a Argentina, una España "que no se pone límites" y que ha aprendido "a ganar como nunca".

Así lo ha destacado Sánchez en un artículo de opinión publicado este domingo en El País, recogido por Europa Press, titulado 'El Mundial de nuestras vidas' en el que ensalza el talento, la confianza y el espíritu de equipo de la selección.

Sánchez y Naranjito

En el artículo, Sánchez sostiene que el Mundial de cada generación es el que "pilla siendo niños, pero con plena conciencia" y que, desde entonces, cada persona se pasa los veranos "evocando aquellas vivencias irrepetibles que sólo se experimentan con la intensidad de esa edad".

"Yo iba camino de cumplir los 11 años cuando Naranjito apareció en nuestras pantallas y el color llegó a nuestras calles. Era 1982 y aquella era nuestra Copa del Mundo. Pero aún no era nuestro momento", ha rememorado.