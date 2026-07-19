TVE entrevista a la familia real y lo que ocurre cuando habla Sofía no pasa desapercibido 

La Familia Real ha acudido a Estados Unidos para presenciar en directo la gran final del Mundial 2026, entre España y Argentina y los cuatro han dejado una de las imágenes del día poco antes del inicio del partido.

TVE ha entrevistado a los reyes y a sus hijas y lo que ha pasado justo al final ha dado juego en las redes sociales. Tras Felipe VI y Letizia ha tomado la palabra Leonor, que ha señalado: "Muy contentas de estar aquí, los cuatro juntos".

En ese momento, el periodista ha colocado el micrófono junto a la infanta Sofía, pero cuando ésta ha empezado a hablar se ha cortado la imagen y solo se ha visto el estadio de la final, mientras se escuchaba a la hija pequeña de los reyes decir: "Con mucha ilusión y ojalá ganemos".

El rey, en nueve partidos

Hasta la fecha, Felipe VI ha asistido a nueve encuentros del conjunto nacional masculino desde que comenzó su reinado, y a ocho de ellos acudió en solitario:

España contra la Republica Checa -13 de junio de 2016 en Toulouse (Francia)-; España contra Rusia -1 de julio de 2018 en Moscú (Rusia); España contra Portugal -4 de junio de 2021 en Madrid-; España contra Suecia -14 de junio de 2021 en Sevilla; España contra Costa Rica -23 de noviembre de 2022 en Doha-; España contra Italia -20 de junio de 2024 en Gelsenkirchen-(Alemania)-; España contra Alemania -2 de diciembre de 2025 en Madrid-; y Uruguay contra España -26 de junio de 2026 -en Guadalajara (México)-.

El 14 de julio de 2024, el rey acudió a la final de la Eurocopa en Berlín (Alemania) que se disputó contra Inglaterra acompañado de la infanta Sofía. En total, el monarca se ha desplazado en seis ocasiones fuera de España para ver jugar a la Selección Española.

Por otra parte, la reina Letizia y la infanta Sofía acudieron a Sidney el 20 de agosto de 2023 para acompañar a la Selección femenina en la final del Mundial que ganaron a Inglaterra. También acudieron a los partidos Dinamarca-España en julio de 2022 e Inglaterra-España en julio de 2025.