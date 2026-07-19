"Una nueva era de guerra": un dron marítimo ucraniano se alía por primera vez con un robot terrestre

Los drones ucranianos vuelven a acaparar titulares en los medios de comunicación. Un dron marítimo ha trasladado por primera vez un vehículo terrestre a la península de Kinburn, en su costa sur. Según ha comunicado el propio ejercito de Ucrania en Telegram, en un mensaje recogido por Focus Online, el robot terrestre aterrizó en el lugar para llevar a cabo una importante misión de combate.

"Un robot terrestre fue entregado a la costa enemiga por una plataforma marítima no tripulada, aterrizado en territorio ocupado y utilizado para realizar una misión de combate", tal y como reza el comunicado.

Una "nueva era" para la guerra en Ucrania

Para los miembros del ejercito de Ucrania, consultados por el medio de comunicación, esta hazaña inaugura una "nueva era" en la ofensiva del Kremlin. En el vídeo distribuido por las brigadas ucranianas, se puede observar como el vehículo terrestre aterriza en la costa gracias al dron marítimo e inmediatamente dispara contra el ejercito enemigo. Eso sí, la unidad no proporcionó información sobre posibles víctimas y daños.

Según se explica, los vehículos terrestres no tripulados llevan ganando importancia para Ucrania desde hace meses. Los militares hacen uso de ellos para sacar a los heridos del combate, limpiar minas y asumir ataques sin poner en riesgo la vida de los soldados.

Kinburn, un enclave en el conflicto

La estrecha península de arena de Kinburn, al sur de Ucrania, se encuentra en la región de Mykolaiv y se extiendo entre el estuario del Dnié-Buh-Limay y el mar Negro a lo largo de 40 kilómetros. Tal y como reza el periódico alemán, la zona ha sido disputada repetidamente desde el inicio del gran ataque ruso.

Para el ejército ucraniano se trata de una ubicación estratégica en las costas del mar Negro. Según publica Kyiv Independent, se trata de una puerta de entrada al país y una importante zona de control militar puesto que se encuentra en medio de importantes rutas maritimas a los puertos cercanos, como Jersón o Mykolaiv.

Las tropas rusas se hicieron con el control de la legua en marzo de 2022, sin embargo, las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania izaron, finalmente, la bandera nacional, a finales de junio de este 2026. "Queda por ver si el uso de drones está relacionada con esta conquista".