Reyes Maroto gana las primarias del PSOE de Madrid y volverá a enfrentarse a Almeida en las elecciones municipales de 2027

El PSOE de Madrid ya ha despejado una de sus principales incógnitas de cara a las elecciones municipales de 2027. Reyes Maroto volverá a ser la candidata socialista a la Alcaldía tras imponerse este domingo en las primarias internas a Enma López, su número dos en el Ayuntamiento y la aspirante que había agitado la campaña con una candidatura inesperada.

La victoria de la exministra pone fin a varias semanas de tensión dentro del partido y confirma la apuesta de la dirección federal por mantener el proyecto iniciado en 2023. Maroto será, por tanto, la encargada de volver a medirse con el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que buscará revalidar la mayoría absoluta con la que gobierna Madrid.

Unas primarias marcadas por la pugna interna

La jornada de votación se desarrolló entre las agrupaciones socialistas de la capital desde primera hora de la mañana hasta las 19.30 horas, un cierre adelantado para no coincidir con la final del Mundial de fútbol.

Antes de depositar su papeleta, Maroto hizo un llamamiento a la unidad y aseguró que el objetivo común sigue siendo ganar las elecciones municipales. "Gane quien gane, el Partido Socialista saldrá más fuerte porque nuestro único objetivo es ganar en 2027", afirmó.

Por su parte, Enma López reivindicó la campaña realizada y agradeció el respaldo recibido durante las últimas semanas.

El respaldo de Ferraz se impone al discurso del "aire fresco"

Hasta hace apenas unas semanas parecía descontado que Maroto repetiría como candidata. Sin embargo, la irrupción de Enma López abrió un inesperado proceso interno que generó malestar tanto en la dirección regional como en Ferraz.

La concejala defendió durante toda la campaña que el PSOE necesitaba "aire fresco", más conexión con el "madrileñismo" y una estrategia capaz de atraer a votantes desencantados.

Ese mensaje fue interpretado por parte del entorno de Maroto como una crítica directa al trabajo realizado durante los últimos tres años al frente del grupo municipal.

La exministra respondió acusando a su rival de no haber respetado los tiempos internos y de actuar con deslealtad al presentar su candidatura sin consenso previo.

El reto: desbancar a Almeida después de casi cuatro décadas

Con la victoria de Maroto, el PSOE mantiene la estrategia diseñada por la dirección federal para Madrid, que pasa por situar al frente de las candidaturas a Óscar López para la Comunidad y a la exministra para el Ayuntamiento.

En las elecciones municipales de 2023, Maroto logró mejorar los resultados obtenidos por el PSOE cuatro años antes, al pasar de ocho a once concejales y recuperar alrededor de 50.000 votos, aunque los socialistas continuaron como tercera fuerza en el Consistorio.

Ahora afrontará un nuevo intento de recuperar una alcaldía que el PSOE no gobierna desde 1989, cuando el alcalde era Juan Barranco.

Tras el proceso interno, la incógnita pasa ahora por conocer el papel que desempeñará Enma López en el proyecto socialista. Durante la campaña, ambas candidatas habían asegurado que trabajarían juntas una vez finalizadas las primarias, con el objetivo de centrar todos los esfuerzos en la carrera hacia las elecciones municipales de 2027.