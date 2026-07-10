10.000 libros en 55 metros cuadrados: la biblioteca que le ha costado su piso junto a Central Park por "ser un peligro de incendio"

Desahucio por ser demasiado culto. Mendel Uminer, un joven erudito y escritor judío, ha sido obligado a abandonar su estudio de 55 metros cuadrados ubicado en una manzana de Central Park, en el Upper East Side de Manhattan (EEUU), tras haber acumulado 10.000 libros en el inmueble.

En una entrevista en el prestigioso medio de comunicación estadounidense The New York Times, Mendel Uminer ha asegurado que todos los libros que posee en su estudio son útiles para él. "Leo para adquirir conocimiento. Necesito cada libro que tengo. Mi biblioteca es mi manual de vida", ha afirmado.

Al respecto, Uminer ha indicado que "si me formo una opinión y hay libros que dicen lo contrario, necesito leerlos todos para saber si tengo razón (…) Si no estoy convencido, debería abandonar mi convicción".

Sin embargo, poseer semejante cantidad de libros se ha convertido en un motivo de expulsión del estudio para su casero. El invierno pasado recibió una notificación de la administración del edificio en la que se expresaba lo siguiente: "Está incumpliendo una obligación importante de su contrato de arrendamiento (…) Mantiene el inmueble en un estado de desorden extremo; permite la acumulación excesiva de libros; y crea un riesgo de incendio al acumular libros combustibles en el inmueble".

"Abrí la carta y me decían que mis libros representaban un riesgo de incendio, que tenía que irme si no me deshacía de ellos", ha recordado el joven, que no obedeció a esa advertencia y siguió manteniendo sus 10.000 libros en el estudio. Ello hizo que se iniciaran los trámites de desalojo. En un primer momento, Mendel Uminer optó por defenderse en los tribunales, pero finalmente ha desistido y ha tenido que abandonar el inmueble.

Desde el mencionado medio han detallado que, tras meses de lentas disputas legales, Uminer finalmente se resignó a mudarse del estudio, que es propiedad de la Organización Hakim, una empresa fundada por el magnate inmobiliario neoyorquino Kamran Hakim. "No quiero estar aquí si no me quieren", ha destacado el joven.