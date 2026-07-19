Sánchez revela lo que le dirá a Trump si se lo encuentra en el palco del España-Argentina: "Es la tónica habitual cuando hablamos del presidente Trump"

Pedro Sánchez estará finalmente en la final del Mundial entre España y Argentina. Después de decir en un primer lugar que no podría acudir, el presidente del Gobierno ha acabado confirmando su asistencia a la cita deportiva más importante del mundo.

Otra cosa no, pero el palco entretenido será. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en la grada como uno de los anfitriones del mundial. No estará, por superstición, el presidente argentino Javier Milei y sí acudirá la familia real en su totalidad.

Antes del encuentro, Sánchez ha hablado en los micrófonos de TVE de este posible encuentro con Trump, con el que ha tenido siempre sus más y sus menos, sobre todo por la negativa de España de destinar el 5% del PIB al gasto en defensa y pagar así a la OTAN.

Ha revelado Sánchez que lo primero que hará es darle la enhorabuena por los 250 años de la independencia del país, otra enhorabuena tanto a él como a los dirigentes de Canadá y Estados Unidos por la organización del Mundial.

"En tercer lugar, hay muchas cosas que nos unen en la sociedad estadounidense y española, por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días", ha comentado.

Ha hecho referencia a que en el próximo mundial de 2030 España será anfitriona junto a Portugal y Marruecos: "Recogemos el testigo de un gran mundial y lo haremos, si cabe, mejor".

Por último ha hecho referencia a la posibilidad de que sea Donald Trump el que entregue el título de campeón del mundo a la selección ganadora: "Es la tónica habitual cuando hablamos del presidente Trump pero creo que realmente el buen rollo, la buena energía que se respira en Nueva York se va a trasladar al estadio. A mí, más que quien lo entregue, la cosa es quién lo reciba. Espero que sea la Selección Española".