Ignatius Farray: "Trump, igual que Aznar, diciéndole a la FIFA en el Mundial que el que pueda hacer, que haga. Patético"

El cómico Ignatius Farray pone el punto final a la sección Las 10 del Mundial, por donde han pasado 17 famosos para hablar de fútbol, de recuerdos y de vivencias personales relacionadas con el deporte más seguido del mundo.

Farray, reconocido aficionado del Barcelona, tira de su inconfundible sentido del humor para hablar de que su primer recuerdo en una Copa del Mundo es el gol cantado que Cardeñosa falló contra Brasil en el Mundial del 78 o que no hay nadie como Messi.

Farray es el único que hace referencia a la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y menciona la intervención de Donald Trump ante la FIFA para que le quitasen una tarjeta roja a un futbolista norteamericano como la mayor injusticia que ha visto en el Mundial.

Ignatius Farray SERGI gonzalez

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El gol cantado que Cardeñosa falló contra Brasil en el Mundial del 78 y que supuso la eliminación de España. Desde entonces romantizo el fracaso.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

La semifinal del Mundial 82 entre Francia y Alemania para mí es el mejor partido de la Historia. Descubrí el éxtasis del deporte; la angustia y la libertad, el dolor y la gloria que hay en un partido de fútbol.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Siempre solo; la gente no tiene ni puta idea de fútbol y eso me molesta mucho.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Para mí el mejor Mundial es el de España 82. Pegué todos los cromos de la selección italiana en un pañuelo blanco que me dio mi madre y llevaba siempre ese pañuelo doblado en el bolsillo. Paolo Rossi era mi héroe y yo intentaba correr y gesticular como él en mi vida de niño de 8 años. Hasta hablaba un italiano inventado.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

La Holanda de Cruyff, la Naranja mecánica, más que el Brasil de Pelé, ha sido el equipo que ha marcado un antes y un después en el fútbol; curiosamente un equipo que tampoco ganó nunca, y eso lo hace más mítico aún: haber creado estilo sin necesariamente ganar, eso es lo más grande del deporte.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Messi es el mejor jugador de todos los tiempos con mucha diferencia y después Pelé. Pero el aura de Maradona en el Mundial de México está más allá de lo humano, solo comparable a deportistas como Mohamed Ali o Bobby Fisher.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El gol de Iniesta, por supuesto. Y el tiki-taka de la selección española que quedará para la Historia. Tenía a mi hijo Javier en brazos recién nacido cuando Iniesta marcó el gol y saltábamos de alegría teniendo cuidado al mismo tiempo para que mi hijo no se me cayera entre brinco y brinco.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Antes de ver un partido hago meditación. Medito sobre el deporte y el fútbol en concreto. Ningún deporte como el fútbol tiene esa combinación de aburrimiento y emoción. El secreto del fútbol no es que sea emocionante, sino que te promete emoción y te hace imaginar y desear esa emoción en cada jugada. El deseo es más grande que la realidad.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol?

Antes dije que me gusta ver los partidos solo. Pero tengo que decir que con mi hijo Javier y con mi primo científico David hicimos la más grandiosa transmisión de Twitch de la final de Qatar entre Argentina y Francia. Y también me gusta ver los partidos con mi familia en casa de mi madre, porque la tele va con un retraso de un minuto y cuando escuchamos que en los bares ya están celebrando el gol nos juntamos todos delante de la tele esperando a que se cumpla la profecía en nuestra pantalla también, con mi sobrino Jorge celebrando el gol y mirándonos a todos como diciendo "Ven… Lo sabía… Lo sabía… ¡Hay que tener fe!".

- ¿Y con quién no?

No me gusta que haya espejos donde me pueda ver reflejado. Cuando hay un partido le doy la vuelta a todos los espejos o los cubro con una sábana.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

Claramente la mayor injusticia y la mayor vergüenza y el mayor ridículo ha sido ver a Donald Trump protestando por la tarjeta roja al delantero estadounidense Balogun y consiguiendo que se la retiraran. Donald Trump, igual que Aznar, diciéndole a la FIFA que el que pueda hacer, que haga. Patético. Ya verás cuando Donald Trump se entere de que ese jugador es negro.