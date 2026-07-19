España - Argentina, vídeo en directo: retransmisión de la final del Mundial 2026

Dieciséis años después, España vuelve a tener una final del Mundial que mirar de frente. La selección se juega este domingo 19 de julio su segunda estrella ante Argentina, a las 21:00 hora peninsular en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y en esta página puedes seguir el partido en directo, de principio a fin, a través de la retransmisión en vídeo del Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

El vídeo situado sobre estas líneas ofrece la emisión íntegra del programa en YouTube: la previa desde las horas anteriores al pitido inicial, los noventa minutos, la prórroga y los penaltis si el guion se alarga, y todo lo que ocurra después, sea celebración o duelo. La señal permite, además, ver Carrusel Deportivo por dentro. Cada jugada, cada cambio, cada ocasión y, si llega, cada gol, narrados en el momento exacto en que sucedan.

La cita justifica cualquier pantalla. España llega a la final tras imponerse 2-0 a Francia en la semifinal del pasado martes, con la sensación creciente de que este equipo ha hecho fácil un torneo que no lo era, y persigue su segundo título mundial dieciséis años después de la noche de Johannesburgo y del gol de Iniesta en la prórroga, la única final que la selección ha jugado (y ganado) en toda su historia.

Enfrente espera Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022 y, por tanto, defensora de la corona: pocas veces una final ha reunido tanto en común fuera del campo y tan poco que regalarse dentro.

El directo admite todos los usos. Quien vea el partido por televisión puede dejarlo de segunda pantalla, para vivirlo con el pulso del Carrusel; quien esté trabajando, de viaje o lejos de un televisor tiene aquí la manera de no perderse absolutamente nada de la noche más importante del fútbol español en tres lustros.

Ya solo queda lo más difícil: que pasen las horas. A las 21:00, en Nueva Jersey, empieza todo. Sigue en directo la final del Mundial desde aquí para no perderte nada.