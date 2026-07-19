Rusia lanza uno de los mayores bombardeos sobre Kiev desde el inicio de la guerra: al menos cinco muertos y decenas de heridos tras una noche de terror

Zelenski reclama con urgencia más sistemas Patriot mientras denuncia que la defensa frente a los misiles balísticos es la prioridad absoluta del país.

Rusia ha vuelto a golpear con fuerza a Ucrania. Durante la madrugada de este domingo lanzó uno de los mayores ataques con misiles balísticos contra Kiev desde el inicio de la invasión, una ofensiva que dejó al menos cinco muertos —uno en la capital, cuatro en Járkov— y 35 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades ucranianas.

El presidente Volodímir Zelenski denunció que las fuerzas rusas emplearon una combinación masiva de 41 misiles y 125 drones, en un ataque que volvió a poner a prueba las defensas aéreas del país. La Fuerza Aérea ucraniana aseguró haber derribado 18 misiles y 108 drones, aunque numerosos proyectiles lograron alcanzar sus objetivos.

Edificios destruidos, incendios y una estación de metro dañada en Kiev



Las explosiones sacudieron distintos barrios de la capital durante la noche. Los impactos provocaron incendios y graves daños en edificios residenciales, almacenes, un supermercado, una residencia de estudiantes y una estación de metro, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó. Tres de los heridos permanecen en estado grave.

A primera hora del domingo, los equipos de emergencia seguían retirando escombros entre edificios todavía humeantes. Uno de los vecinos afectados, identificado únicamente como Vlad, explicó a Reuters que la onda expansiva arrancó la puerta del balcón de su vivienda y le golpeó en la cabeza.

"Mi abuela vive conmigo y no puede caminar. ¿Cómo iba a salir corriendo y dejarla atrás?", relató a Reuters y publicado en El País. La actividad comenzó a recuperarse lentamente en algunas zonas. Mientras una excavadora retiraba toneladas de cascotes, los vendedores ambulantes reabrían sus puestos de fruta. "Kiev florecerá", aseguraba Iryna Lomeiko, de 68 años. "Esos idiotas lo destruyen todo, pero nosotros lo repararemos y volveremos a construirlo. Todo saldrá bien".

Járkov y Sumi también sufren nuevos ataques



La ofensiva rusa no se limitó a Kiev. En Járkov, cerca de la frontera con Rusia, un ataque alcanzó un centro logístico postal y dejó cuatro muertos y 19 heridos, según las autoridades regionales.

En la vecina región de Sumi, otro bombardeo impactó contra un centro de rehabilitación y, además, una persona murió en la capital regional tras un ataque con bombas guiadas, informó el Ministerio del Interior ucraniano.

La ofensiva llega apenas un día después de que Ucrania atacara dos almacenes de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries, conocidos como el "Amazon ruso", en las ciudades de Elektrostal y Kotovsk.

Zelenski pide más misiles Patriot ante el aumento de los ataques



Las fuerzas rusas han intensificado durante las últimas semanas el uso de misiles balísticos contra Kiev y otras grandes ciudades, mientras Ucrania reconoce que sigue sufriendo una importante escasez de sistemas de defensa antiaérea.

La semana pasada, Zelenski anunció un acuerdo político con Estados Unidos para fabricar bajo licencia misiles interceptores Patriot, con el objetivo de iniciar la producción antes de que termine el año.

Sin embargo, el presidente ucraniano advirtió de que la necesidad es inmediata. "La protección frente a los misiles balísticos es ahora mismo nuestra prioridad absoluta y permanente. Necesitamos misiles interceptores todos los días", escribió en la red social X.

El recrudecimiento de los bombardeos aumenta ahora la presión sobre los aliados occidentales para acelerar el envío de sistemas capaces de interceptar este tipo de armamento, considerado uno de los más difíciles de neutralizar.