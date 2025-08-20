Este es el país de la ex Unión Soviética que se ha vuelto más rico que Rusia

Un país de la antigua Unión Soviética podría volverse más rico que la propia Rusia. Se trata de Kazajistán, que según las estimaciones, en 2025 tendrá un PIB per cápita superior al de Rusia. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo respaldan: será de 14.770 dólares (12.700 euros en la conversión actual), mientras que el de Moscú se detendrá en 14.260 dólares (12.200 euros).

Según publica el medio italiano Money, esta tendencia se vislumbró ya el pasado 2024. De este modo, Rusia registró un PIB per cápita de 14.790 dólares, un 1% menos. Kazajistán, por su lado, se situó en 14.150 dólares en el mismo año, que, con su estimación para 2025, el crecimiento esperado será del 4,4%.

De acuerdo a la información difundida, la economía rusa no puede definirse en recesión por el momento, pero su crecimiento de un año a otro es significativamente menor. De hecho, en el segundo trimestre de 2025 se produjo una desaceleración con un aumento del 1,1% interanual.

Asimismo, el Gobierno ruso parece "cada vez más preocupado" por el desempeño de la economía. Los ingresos fiscales en Rusia son mucho más bajos en la actualidad que en los pasados años, tal y como reza la publicación. Esto, crea dificultades a la hora de lograr los objetivos socioeconómicos ya establecidos, y para resistir a los enormes gastos militares de la guerra con Ucrania. "Quizá por ello, Putin se mostró dispuesto a dialogar la paz en la última cumbre ruso-estadounidense en Alaska".

En la publicación se recuerda, que el PIB per cápita es un indicador económico que se utiliza para medir el valor de la producción de bienes y servicios en un país. Se calcula dividiendo el PIB total por el número de habitantes.

De este modo, es un parámetro útil para comparar el nivel de riqueza entre países. Tal y como recoge el medio, las naciones que fueron parte de la Unión Soviética se colocan así: Armenia (8.860 dólares, 7.605 euros), Moldavia (8.260 dólares, 7.090 euros), Azerbaiyán (7.600 dólares, 6.523 euros), Uzbekistán (3.510 dólares, 3.012 euros), Kirguistán (2.750 dólares, 2.360 euros), Tayikistán (1.430 dólares, 1.227 euros).