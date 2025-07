Estos abuelos y abuelas están demasiado ocupados en vacaciones: "Me siento aliviado de devolverles a mis nietos"

Las vacaciones de verano son la época favorita para los niños, ya que para ellos significa que pueden pasarse el día entero jugando. Para sus padres y abuelos, en cambio, la situación es totalmente opuesta, especialmente para estos últimos.

Muchos progenitores tienen que trabajar gran parte de la época estival, con lo que se ven obligados a dejar a sus hijos en casa de los abuelos. Estos, aunque encantados de pasar tiempo con sus nietos, pueden acabar sintiendo cansancio y ansiedad.

Rolande, de 67 años y abuela de cinco niños entre los 4 y los 14 años, resume esta situación a Actu con total franqueza: "Estoy feliz de tenerlos, pero también me siento aliviada de devolverlos a sus padres".

Vive en Asnelles (Calvados) y se ocupa de sus nietos durante todo el año, cubriendo huecos entre la escuela, la niñera y los padres. Sin embargo, durante el verano la convivencia se intensifica, y con ella, el desgaste. "Prefiero que tengan su propia noche con su propia rutina, y eso me permite recargar energías", explica.

Bernard, de 73 años y abuelo de siete, también vive esta mezcla de felicidad y tensión. "Siento que tengo un papel que desempeñar con ellos", asegura. Pero reconoce que la experiencia no siempre es relajada: "Cuando los mayores salen, me estreso muchísimo. Tengo miedo de que les pase algo". Por eso, él y su esposa se imponen límites claros para no caer en la sobrecarga emocional. "Sabemos decir que no", afirma.

La cuestión económica también entra en juego. Cuidar de los nietos implica gastos adicionales en actividades, salidas o regalos. La nuera de Rolande reconoce que los abuelos de sus hijos no escatiman en esfuerzos ni presupuestos: "Mis suegros gastan dinero para mantener a mis hijos ocupados: camas elásticas, una mesa de ping-pong... Tienen un montón de cosas".

Detrás de este esfuerzo se esconde, muchas veces, una carga mental desigual. "Muchas abuelas gestionan la vida cotidiana y la organización del hogar", explica la psiquiatra Vivianne Kovess-Masfety. Aunque la implicación de los abuelos ha evolucionado, el peso sigue recayendo especialmente sobre ellas.

Actualmente, los abuelos son más jóvenes, activos y autónomos que generaciones pasadas. Se convierten en abuelos a los 54 años, en promedio las mujeres, y a los 56, los hombres, según el INSEE. Como destaca el sociólogo Serge Guérin, "sin duda, son abuelos, pero no solo eso. Tienen múltiples identidades y realizan diversas actividades".