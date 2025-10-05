Estupefacción en la Alhambra de Granada con el hallazgo de una pasarela oculta durante cinco siglos

Algunos momentos históricos necesitan continuas restauraciones para poder mantener la belleza imperiosa que han tenido desde que su puso la primera piedra. Pero hay veces que cuando indagas un poco más, puedes encontrarte con una grata sorpresa.

Es algo que ha ocurrido en la Alhambra de Granada. Hace unos días, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, hizo una visita a la finalización de la rehabilitación y adecuación para su vista pública del Baluarte de la Puerta del Arrabal.

Se trata del primer baluarte defensivo y artillero que construyeron los Reyes Católicos y, al restaurarlo, han sacado a la luz los restos de un puente nazarí. "Las obras no buscan solo conservar este baluarte defensivo, sino también revalorizar su importancia histórica y arquitectónica, proponiendo su inclusión en los circuitos de visita del monumento", señaló Del Pozo.

Lo más llamativo es que había estado cerrado al público desde hace 35 años. Se intentó restaurar en el año 1987 y los trabajos de mejora del baluarte han permitido incorporarlo al programa de visitas guiadas.

La consejera de Cultura ha destacado que se está "devolviendo a la Alhambra y a Granada uno de sus emplazamientos más singulares, tanto por su posición estratégica, como por su monumentalidad, que hunde sus raíces en sus más de 500 años de historia".

Pero no ha sido lo único que se ha encontrado. La consejera también ha revelado que se han logrado visualizar varios grafitis históricos en los paramentos, con información sobre las prácticas pasadas. Pero también se ha podido recuperar la que fue la escalera original de la torre.

Estos trabajos de mejora también han servido para restaurar el escudo de los Reyes Católicos y para hallar el desagüe primigenio que se usaba para las aguas pluviales del baluarte. Un éxito rotundo que se ha producido por sorpresa.