Estupefacción por las ballenas de piedra que nadan en el bosque: solo las más grandes están abiertas al público

No todas las ballenas nada en el mar. En Tailandia existen unas ballenas de piedra que el lugar en el que se encuentran es en el bosque. Concretamente, las mismas se hallan en el parque forestal de Phu Sing (cerca de la frontera con Laos).

Su nombre es Hin Sam Wan o Roca de las Tres Ballenas. Se trata de unas esculturas naturales con 75 millones de años de antigüedad que se han formado como consecuencia de la erosión y los movimientos tectónicos.

En ese sentido, el medio de comunicación Techno-Science explica que tanto el viento como la lluvia, con el paso del tiempo, han ido esculpiendo la arenisca hasta crear siluetas que evocan a una familia de ballenas que se encuentran nadando.

La arenisca, que es una roca sedimentaria que cuenta con una composición granulada, permite que el agua de la lluvia se filtre y disuelva ciertos minerales, facilitando así que se cree una escultura de forma natural.

No obstante, únicamente las dos ballenas más grandes de las tres se encuentran abiertas al público. El motivo es la que la ballena pequeña está restringida para evitar la erosión acelerada causada por las pisadas de los visitantes.