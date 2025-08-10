Estupefacción al descubrir una nueva especie de animal con dedos curvos, garras muy desarrolladas y escamas amarillas

Seguro que alguna vez te has preguntado cuántas especies animales hay en el mundo. Lo cierto es que esta cifra es imposible de conocer puesto que, aún a día de hoy, seguimos descubriendo nuevas criaturas desconocidas para el ser humano hasta la fecha.

Los biólogos han determinado que en el planeta Tierra habitan más de 7,7 millones de especies de animales. A ello hay que sumar unas 298.000 especies de plantas, unas 611.000 especies de hongos, 36.400 especies de protozoos y 27.500 especies de cromistas. En total, en el mundo existen cerca de 8,74 millones de especies de eucariotas, es decir, con organismos celulares con núcleo que conforman los cuatro reinos principales de la naturaleza: animales, plantas, hongos y cromistas.

Ahora, se ha descubierto una nueva especie de animal en una reserva natural de Tailandia. Los científicos que examinaron la Reserva de la Biosfera de Sakaerat entre 2013 y 2017 observaron un lagasto desconocido hasta la fecha con unas características especiales.

Aunque inicialmente este tipo de lagarto parecía pertenecer a una especie conocida, un examen más detenido y un análisis de ADN revelaron que se trataba de una especie nueva. Fue identificada como Cyrtodactylus sakaerratensis, también conocida desde ahora como un gecko de dedos torcidos de Sakaerat.

Según los científicos que han hablado con el diario alemán focus.de, los geckos de dedos torcidos de Sakaerat tienen un cuerpo esbelto que alcanza una longitud de unos 19 centímetros. Su cabeza es moderadamente ancha con un hocico alargado y ojos marrones grandes y ligeramente prominentes. Sus brazos son delgados, sus piernas más robustas y sus dedos de manos y pies tienen garras bien desarrolladas.

Los ojos de estos gecos están rodeados de escamas amarillas. Además, su cuerpo está cubierto de protuberancias y en su espalda se pueden ver varias franjas de color marrón oscuro bordeadas por bordes amarillentos, dijeron los investigadores.

Todavía queda mucho por conocer de esta nueva especie, pero el gecko de dedos torcidos de Sakaerat nos demuestra que el mundo nunca dejará de sorprendernos.