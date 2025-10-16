Portugal se prepara para el adiós al cigarro con las bolsas de nicotina y toma el camino opuesto a España

Novedad importante en el sector tabacalero. Portugal ha aprobado la utilización de bolsas de nicotina en el país como alternativa sin tabaco para que los fumadores abandonen el cigarro de combustión.

En concreto, las bolsas de nicotina son pequeños envoltorios que se colocan en la boca, entre la encía y el labio, y que liberan nicotina a través de la mucosa oral. Cabe destacar que lo que contienen esas bolsas son sales de nicotina.

El producto no debe confundirse con el snus, que pese a situarse también entre la encía y el labio y venderse en forma de bolsitas en Suecia y los países escandinavos, sí que contiene tabaco. Por ese motivo, la comercialización de snus en los países de la Unión Europea está prohibida.

Sin embargo, las bolsas de nicotina, al contar con sales de nicotina y no con tabaco, están comenzando a abrirse paso en diversos países europeos como la propia Portugal o Grecia.

El enfoque regulatorio de Grecia es especialmente llamativo. El país heleno tradicionalmente ha registrado tasas de tabaquismo muy elevadas y ha tratado de ponerle solución al problema regulando (y no prohibiendo) los productos sin combustión como las mencionadas bolsas de nicotina.

Y la estrategia parece estar dando resultados. Aunque la tasa continúa siendo alta, Grecia ha conseguido una disminución del tabaquismo del 6% entre 2021 y 2023 (pasando del 42% al 36%), una cifra que supone la segunda mayor reducción en la Unión Europea.

Portugal aumentará su recaudación fiscal gracias a las bolsas de nicotina

Volviendo al caso luso, el país vecino, más allá de aprobar el uso de las bolsas de nicotina, ha decidido que a partir de enero de 2026 el producto pasará a formar parte del marco nacional de impuestos especiales.

La regulación específica de Portugal permite la comercialización de bolsitas de nicotina que contengan hasta 12 miligramos de nicotina, destinadas al uso oral y que no estén clasificadas como productos medicinales.

El producto contará con una tasa impositiva de 0,065 euros por gramo de peso neto de la bolsa, lo que le proporcionará al país un incremento en su recaudación fiscal.

España adopta el camino opuesto

En España, el Ministerio de Sanidad tiene publicado en su sitio web un informe sobre las bolsas de nicotina basado en una revisión científica exhaustiva realizada por el Instituto Federal para la valoración de riesgos de Alemania.

En el documento se señala que algunos saborizantes (especialmente el mentolado) se han demostrado científicamente como muy útiles para lograr que los adultos fumadores dejen de consumir cigarros de combustión.

Otra de las conclusiones del informe es que las dosis de nicotina necesarias en las bolsitas para que la gente deje de fumar han de ser, en casos de altos fumadores, de hasta 16 miligramos (una cifra superior a los 12 miligramos permitidos por Portugal).

Pese a ello, el contenido del proyecto de Real Decreto que prepara España no es coherente con ese informe publicado por el propio Ministerio de Sanidad, ya que se exige que el producto tenga un máximo de 0,99 miligramos de nicotina, lo que supone una prohibición de facto de las bolsas de nicotina.

Ese límite a la venta de bolsas de nicotina podría generar un mercado ilícito con productos que no pasen ningún tipo de control, algo peligroso desde el punto de vista sanitario y que, además, en términos económicos, no deja recaudación fiscal para el país.