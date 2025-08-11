Evolución favorable de los incendios de León, Zamora y Navarra: los vecinos de Las Médulas y Carucedo regresan a sus casas

Los bomberos trabajan para extinguir el incendio, el 10 de agosto de 2025 en Molezuelas de la Carballeda, Zamora, España.

Unas 500 personas de Carucedo y Las Médulas, evacuadas anoche junto a vecinos de otros municipios de la Comarca del Bierzo (León) por el incendio declarado el pasado sábado en Yeres, han podido regresar ya a sus viviendas, aunque algunas han resultado dañadas por las llamas.

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, ha confirmado a EFE que el fuego también ha alcanzado el paraje natural de Las Médulas, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y principal atractivo turístico de la comarca. Así, ha advertido, esta tragedia supondrá un cambio profundo en la vida de todos los habitantes de la zona.

Prevista la vuelta a su casa de 850 personas en Zamora

También está previsto que a lo largo de la mañana de este lunes vuelvan a su casa las 850 personas de cuatro municipios que fueron desalojadas el domingo como consecuencia del incendio forestal declarado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), cuya evolución ha mejorado durante la última noche gracias al trabajo de cuadrillas nocturnas, retenes de maquinaria de la Junta de Castilla y León y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De ellos, 177 pasaron la noche en instalaciones municipales y en una residencia de mayores de Camarzana de Tera, mientras que el resto se alojó en casas de familiares o incluso en sus vehículos.

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que la meteorología nocturna favorable ha permitido a los equipos de extinción "poder actuar controlando el avance del fuego", aunque ha advertido de que el incendio sigue activo.

En Cubo de Benavente, uno de los cuatro pueblos afectados, las llamas han destruido una vivienda y provocado "importantes daños" en dos naves ganaderas.

Aunque las causas aún no se han confirmado, la presencia de dos focos iniciales apunta a una "presunta intencionalidad" del fuego, que se originó alrededor de las 14:30 horas del domingo. El incendio afecta principalmente a monte bajo y arbolado de roble, y ha avanzado hacia la provincia de León tras atravesar Molezuelas de la Carballeda, con unos 150 evacuados, Uña de Quintana (300), Cubo de Benavente (200) y Congosta (200).

Mejora la meteorología en Navarra

De igual forma, hay optimismo con el incendio de vegetación declarado este sábado en un paraje forestal de Carcastillo (Navarra). Los equipos que trabajan en extingir el fuego han continuado durante la noche con labores de extinción por tierra, en una jornada en la que las condiciones meteorológicas han mejorado y han permitido a los vecinos abrir las ventanas de sus viviendas.

SOS Navarra ha anunciado que al inicio de la mañana se ha iniciado el relevo progresivo de los bomberos que han trabajado toda la noche por nuevos efectivos, que mantendrán los trabajos por tierra. Los medios aéreos se incorporarán al dispositivo tan pronto como la luz lo permita.

La mejoría de la meteorología ha beneficiado también a los vecinos de Carcastillo y Murillo el Fruto, que durante la noche pudieron ventilar sus hogares, después de que ayer se les recomendara mantener cerradas las ventanas debido a la intensa presencia de humo en la zona.

Protección Civil ha señalado que continuará monitorizando la situación y ha pedido a la población seguir atenta a las indicaciones, que se transmitirán también a través de los ayuntamientos. Además, SOS Navarra recuerda que el riesgo de incendio forestal es ""extremo" o "muy alto" en todo el territorio", con lo que recomienda a la población evitar "cualquier actividad que pueda producir incendios".