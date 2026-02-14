Suiza te paga 1.700 euros por formarte en navegación fluvial y puedes llegar a ganar hasta 4.200 euros
Así puedes trabajar en Suiza con Viking Cruises vía EURES y optar a grandes sueldos.
Trabajar en Suiza no es sencillo. Los sueldos son altos, sí, pero también lo son los requisitos. Por eso llama la atención esta vía distinta: formación profesional dual con contrato y salario desde el primer día para trabajar en cruceros fluviales europeos. Vamos, que te pagan un sueldo incluso mayor del que se puede ganar de media en España, por aprender: 1.700 euros al mes y poder llegar a ganar hasta 4.200 euros.
No es una beca ni una práctica sin remunerar. Es un programa oficial publicado en la red EURES, impulsado por Viking Cruises junto a autoridades formativas de Suiza y Alemania.
La propuesta es que te formes durante tres años mientras trabajas a bordo de barcos que recorren 13 ríos europeos. Y cobras desde el inicio. Si superas el itinerario completo, puedes optar a un puesto fijo con salario competitivo en el sector.
Una Ausbildung real: formación dual en navegación fluvial
El modelo es el de la Ausbildung, el sistema centroeuropeo de formación profesional dual. Combina enseñanza reglada y trabajo real. Cada año incluye 14 semanas de formación teórica en navegación interior, seguridad, gestión de riesgos, comunicación náutica y simuladores de mando. El resto del tiempo se trabaja a bordo.
Hay dos itinerarios:
- Marinero o marinera fluvial (3 años).
- Capitán o capitana de navegación fluvial (3 años y medio).
La decisión sobre seguir la vía de capitán no es inmediata. Puede tomarse tras el segundo año, cuando ya conoces la profesión desde dentro.
Dónde se estudia y cómo se organiza el trabajo
La formación se reparte entre:
- Basilea (Suiza), uno de los grandes nodos de navegación fluvial europea.
- Wiebelsheim (Alemania), base operativa.
- Duisburgo, donde se imparte la parte teórica en un Berufskolleg.
El calendario es exigente: cuatro semanas embarcado y dos de descanso, en rotación continua. Es un trabajo técnico y con responsabilidad. Pero también ofrece experiencia internacional desde el primer año.
Salario desde el primer día y salida laboral clara
Uno de los puntos clave es que no se trata de una ayuda simbólica. Es un contrato de aprendiz con salario bruto mensual durante toda la formación:
- Primer año: 1.700 euros.
- Segundo año: 2.000 euros.
- Tercer año: 2.300 euros.
- Últimos seis meses (vía capitán): 2.800 euros.
Al terminar como capitán o capitana, Viking ofrece la posibilidad de incorporarte como primer oficial con un salario inicial de 4.200 euros brutos mensuales, siempre que haya vacantes y superes los requisitos internos.
En un contexto europeo donde muchas formaciones no garantizan empleo, aquí hay una progresión laboral definida y una necesidad real de personal cualificado en el sector fluvial.
Requisitos: lo que necesitas para optar
La convocatoria está abierta a personas con nacionalidad de la Unión Europea o suiza y mayores de 18 años. En el caso de España, basta con tener título de la ESO.
El punto crítico es el idioma:
- Alemán nivel B1 para acceder.
- B2 obligatorio antes de la primera evaluación oficial al final del segundo año.
- Buen nivel de inglés.
El entorno es multilingüe. Sin alemán no hay acceso. Y sin mejorar el nivel, no se supera el programa.
Cómo solicitar la plaza en EURES
La candidatura se gestiona exclusivamente a través de EURES, la red oficial de empleo de la Unión Europea para trabajar en otros países. La oferta está verificada y el proceso centralizado por la empresa y las autoridades formativas.
Conviene revisar bien las condiciones antes de enviar la solicitud. No es un empleo puntual. Es una formación de varios años con vida a bordo, disciplina y movilidad constante por Europa.
Una vía distinta para trabajar en Suiza
Si buscas trabajar en Suiza pero no encajas en los perfiles habituales de banca, ingeniería o sanidad, esta es una alternativa poco conocida. Exige compromiso, idiomas y adaptación a la vida en barco. A cambio, ofrece contrato, salario y una profesión técnica con salida real.
En un mercado laboral suizo donde la experiencia previa suele ser un filtro decisivo, esta Ausbildung abre la puerta desde dentro: aprendes el oficio mientras trabajas. Y eso, hoy, no es habitual.