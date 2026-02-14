Suiza te paga 1.700 euros por formarte en navegación fluvial y puedes llegar a ganar hasta 4.200 euros

Una oportunidad laboral donde te pagan un buen sueldo simplemente por estar formándote, para ir creciendo en salarios una vez superadas las pruebas.

Trabajar en Suiza no es sencillo. Los sueldos son altos, sí, pero también lo son los requisitos. Por eso llama la atención esta vía distinta: formación profesional dual con contrato y salario desde el primer día para trabajar en cruceros fluviales europeos. Vamos, que te pagan un sueldo incluso mayor del que se puede ganar de media en España, por aprender: 1.700 euros al mes y poder llegar a ganar hasta 4.200 euros.

No es una beca ni una práctica sin remunerar. Es un programa oficial publicado en la red EURES, impulsado por Viking Cruises junto a autoridades formativas de Suiza y Alemania.

La propuesta es que te formes durante tres años mientras trabajas a bordo de barcos que recorren 13 ríos europeos. Y cobras desde el inicio. Si superas el itinerario completo, puedes optar a un puesto fijo con salario competitivo en el sector.

Una Ausbildung real: formación dual en navegación fluvial

El modelo es el de la Ausbildung, el sistema centroeuropeo de formación profesional dual. Combina enseñanza reglada y trabajo real. Cada año incluye 14 semanas de formación teórica en navegación interior, seguridad, gestión de riesgos, comunicación náutica y simuladores de mando. El resto del tiempo se trabaja a bordo.

Hay dos itinerarios:

Marinero o marinera fluvial (3 años).

(3 años). Capitán o capitana de navegación fluvial (3 años y medio).

La decisión sobre seguir la vía de capitán no es inmediata. Puede tomarse tras el segundo año, cuando ya conoces la profesión desde dentro.

Dónde se estudia y cómo se organiza el trabajo

La formación se reparte entre:

Basilea (Suiza), uno de los grandes nodos de navegación fluvial europea.

(Suiza), uno de los grandes nodos de navegación fluvial europea. Wiebelsheim (Alemania), base operativa.

(Alemania), base operativa. Duisburgo, donde se imparte la parte teórica en un Berufskolleg.

El calendario es exigente: cuatro semanas embarcado y dos de descanso, en rotación continua. Es un trabajo técnico y con responsabilidad. Pero también ofrece experiencia internacional desde el primer año.

Salario desde el primer día y salida laboral clara

Uno de los puntos clave es que no se trata de una ayuda simbólica. Es un contrato de aprendiz con salario bruto mensual durante toda la formación:

Primer año: 1.700 euros .

. Segundo año: 2.000 euros.

Tercer año: 2.300 euros.

Últimos seis meses (vía capitán): 2.800 euros.

Al terminar como capitán o capitana, Viking ofrece la posibilidad de incorporarte como primer oficial con un salario inicial de 4.200 euros brutos mensuales, siempre que haya vacantes y superes los requisitos internos.

En un contexto europeo donde muchas formaciones no garantizan empleo, aquí hay una progresión laboral definida y una necesidad real de personal cualificado en el sector fluvial.

Requisitos: lo que necesitas para optar

La convocatoria está abierta a personas con nacionalidad de la Unión Europea o suiza y mayores de 18 años. En el caso de España, basta con tener título de la ESO.

El punto crítico es el idioma:

Alemán nivel B1 para acceder.

para acceder. B2 obligatorio antes de la primera evaluación oficial al final del segundo año.

al final del segundo año. Buen nivel de inglés.

El entorno es multilingüe. Sin alemán no hay acceso. Y sin mejorar el nivel, no se supera el programa.

Cómo solicitar la plaza en EURES

La candidatura se gestiona exclusivamente a través de EURES, la red oficial de empleo de la Unión Europea para trabajar en otros países. La oferta está verificada y el proceso centralizado por la empresa y las autoridades formativas.

Conviene revisar bien las condiciones antes de enviar la solicitud. No es un empleo puntual. Es una formación de varios años con vida a bordo, disciplina y movilidad constante por Europa.

Una vía distinta para trabajar en Suiza

Si buscas trabajar en Suiza pero no encajas en los perfiles habituales de banca, ingeniería o sanidad, esta es una alternativa poco conocida. Exige compromiso, idiomas y adaptación a la vida en barco. A cambio, ofrece contrato, salario y una profesión técnica con salida real.

En un mercado laboral suizo donde la experiencia previa suele ser un filtro decisivo, esta Ausbildung abre la puerta desde dentro: aprendes el oficio mientras trabajas. Y eso, hoy, no es habitual.