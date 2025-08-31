Fallece el guitarrista flamenco 'Diego de Morón' a los 78 años

El mundo del flamenco está de luto tras la muerte de Diego Torres Amaya, "Diego de Morón", una de las figuras más destacadas de la guitarra flamenca. El alcalde de Morón de la Frontera, Juanma Rodríguez, confirmó la noticia y anunció un día de luto oficial en la localidad.

Nacido el 18 de abril de 1947, Diego Torres Amaya provenía de una dinastía flamenca: hijo de Joselero de Morón y sobrino de Diego del Gastor. A pesar de su linaje, tardó en coger una guitarra y lo hizo gracias a las clases de su primo Juan del Gastor. Su talento fue ganando reconocimiento con el tiempo, y su primer disco, publicado en 1975, ha sido uno de los más reconocidos, aunque luego abandonó la promoción tras un viaje a Estados Unidos.

Entre su legado discográfico destacan títulos como Aire Fresco, Diego Torres Amaya Vivo en Japón y "A Diego el del Gastor de Morón", así como la edición "Diego Torres Amaya — Diegode Morón" incluida en la Colección Flamenco y Universidad de la Universidad de Sevilla.

Morón de la Frontera, localidad que le vio nacer, ha decretado un día de luto oficial en memoria de su hijo predilecto. Familiares, amigos y seguidores rendirán homenaje al guitarrista en las próximas horas en un acto que aún no se ha confirmado.