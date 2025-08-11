Una familia alquila una casa de campo y un invitado sorpresa borracho irrumpe en su sauna tras un accidente un tanto asqueroso

Las estancias durante las vacaciones a veces dejan anécdotas surrealistas que nunca se olvidan. Sin embargo, la que vivió una familia finlandesa que alquiló una casa de campo es muy difícil de superar.

Tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, la familia llegó a la vivienda, donde aún se encontraba un grupo de jóvenes que había estado de vacaciones la semana anterior.

Pese a que todo parecía ir con normalidad, en un momento dado la calma se rompió por completo. Desde la familia cuentan que "de repente, un joven desconocido, completamente borracho, irrumpió en la cabaña". El individuo se dirigió directamente a la sauna y gritó pidiendo que sonara música.

Al ir a la sauna para aclarar la situación descubrieron que el invitado sorpresa borracho (probablemente a causa de su estado de embriaguez) había tenido un accidente un tanto asqueroso: se había hecho sus necesidades en los pantalones.

Pero ahí no quedó todo. El individuo trató de lavarse enérgicamente en la sauna, pero sin darse cuenta de que pera ello tenía que quitarse primero los pantalones. Uno de los miembros de la familia se lo dijo claramente: "Ese lavado sería más eficaz si te quitaras primero los pantalones".

El joven hizo caso a ese consejo, se lavó correctamente y comprendió que la casa de campo tenía nuevos inquilinos. Su reacción fue saludar a la familia y marcharse como si nada. "La situación era tan absurda y divertida que nos hemos reído de ella muchas veces desde entonces", destacan desde la familia.