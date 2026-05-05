Fanny, 27 años, deja un trabajo de 5.000 euros al mes en una farmacéutica: "Honestamente, no hacía gran cosa. Pasaba los días haciendo diapositivas para los jefes"

Unos peatones cruzan ante una farmacia, en Madrid, en una imagen de marzo de 2022.

Fanny tenía lo que muchos considerarían un trabajo soñado. Con solo 27 años, un contrato fijo y un sueldo cercano a los 5.000 euros netos mensuales en una de las grandes farmacéuticas francesas, parecía haber alcanzado el éxito nada más terminar sus estudios. Pero la realidad, según ella misma cuenta, era muy distinta.

"Honestamente, no hacía gran cosa", reconoce. Su día a día, lejos de la investigación para la que se había formado como doctora en farmacia industrial, se reducía a reuniones interminables y presentaciones en PowerPoint. "Pasaba los días haciendo diapositivas sobre ventas de medicamentos para los jefes", explica.

El problema de fondo: sentirse "inútil"

Lo que empezó como una incomodidad puntual acabó convirtiéndose en algo más profundo. Durante meses, Fanny arrastró una sensación difícil de explicar: la de no aportar nada real.

Ese malestar choca de frente con su contexto. Buen salario, estabilidad y prestigio profesional… todo lo que, en teoría, debería garantizar satisfacción. Sin embargo, para ella, la falta de sentido en su trabajo pesaba más que cualquier nómina.

"¿Cómo te vas a quejar con ese sueldo?"

Uno de los mayores problemas fue contarlo. Ni su familia ni su entorno entendían su decisión. "Es complicado explicar que estás mal cuando cobras bien y tienes un trabajo estable", deslizan testimonios similares.

En la empresa, además, el ambiente tampoco ayudaba. La cultura interna, casi "familiar", hacía aún más difícil cuestionar el sistema o admitir ese vacío.

La clave para dar el paso llegó en internet. Fanny encontró en Reddit una comunidad llamada AntiTaff, donde miles de jóvenes comparten experiencias similares.

Allí descubrió que no era un caso aislado. Profesionales bien formados, con buenos sueldos, pero atrapados en trabajos que perciben como vacíos, repetitivos o sin impacto real.

Ese espejo colectivo fue decisivo.

Una historia que se repite

El caso de Fanny no es único. Forma parte de una tendencia creciente entre jóvenes trabajadores que cuestionan el modelo laboral tradicional.

Más allá del salario, buscan propósito, impacto y coherencia con lo que estudiaron o soñaron hacer. Y cuando eso falla, incluso los empleos mejor pagados dejan de compensar.

Su historia resume una paradoja cada vez más común: tenerlo todo… y sentir que no se tiene nada.