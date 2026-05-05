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Fanny, 27 años, deja un trabajo de 5.000 euros al mes en una farmacéutica: "Honestamente, no hacía gran cosa. Pasaba los días haciendo diapositivas para los jefes"
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Fanny, 27 años, deja un trabajo de 5.000 euros al mes en una farmacéutica: "Honestamente, no hacía gran cosa. Pasaba los días haciendo diapositivas para los jefes"

La joven, con un perfil brillante y un sueldo envidiable, decidió romper con todo tras sentirse "inútil" en su puesto, un caso que refleja el malestar silencioso de muchos trabajadores de la generación Z.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Unos peatones cruzan ante una farmacia, en Madrid, en una imagen de marzo de 2022.
Unos peatones cruzan ante una farmacia, en Madrid, en una imagen de marzo de 2022.Xavi Lopez / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Fanny tenía lo que muchos considerarían un trabajo soñado. Con solo 27 años, un contrato fijo y un sueldo cercano a los 5.000 euros netos mensuales en una de las grandes farmacéuticas francesas, parecía haber alcanzado el éxito nada más terminar sus estudios. Pero la realidad, según ella misma cuenta, era muy distinta.

"Honestamente, no hacía gran cosa", reconoce. Su día a día, lejos de la investigación para la que se había formado como doctora en farmacia industrial, se reducía a reuniones interminables y presentaciones en PowerPoint. "Pasaba los días haciendo diapositivas sobre ventas de medicamentos para los jefes", explica.

El problema de fondo: sentirse "inútil"

Lo que empezó como una incomodidad puntual acabó convirtiéndose en algo más profundo. Durante meses, Fanny arrastró una sensación difícil de explicar: la de no aportar nada real.

Ese malestar choca de frente con su contexto. Buen salario, estabilidad y prestigio profesional… todo lo que, en teoría, debería garantizar satisfacción. Sin embargo, para ella, la falta de sentido en su trabajo pesaba más que cualquier nómina.

"¿Cómo te vas a quejar con ese sueldo?"

Uno de los mayores problemas fue contarlo. Ni su familia ni su entorno entendían su decisión. "Es complicado explicar que estás mal cuando cobras bien y tienes un trabajo estable", deslizan testimonios similares.

En la empresa, además, el ambiente tampoco ayudaba. La cultura interna, casi "familiar", hacía aún más difícil cuestionar el sistema o admitir ese vacío.

La clave para dar el paso llegó en internet. Fanny encontró en Reddit una comunidad llamada AntiTaff, donde miles de jóvenes comparten experiencias similares.

Allí descubrió que no era un caso aislado. Profesionales bien formados, con buenos sueldos, pero atrapados en trabajos que perciben como vacíos, repetitivos o sin impacto real.

Ese espejo colectivo fue decisivo.

Una historia que se repite

El caso de Fanny no es único. Forma parte de una tendencia creciente entre jóvenes trabajadores que cuestionan el modelo laboral tradicional.

Más allá del salario, buscan propósito, impacto y coherencia con lo que estudiaron o soñaron hacer. Y cuando eso falla, incluso los empleos mejor pagados dejan de compensar.

Su historia resume una paradoja cada vez más común: tenerlo todo… y sentir que no se tiene nada.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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