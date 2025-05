Francia echa a temblar con la amenaza de la nube tóxica en España que sobrevoló sobre 160.000 personas

Un almacén con productos químicos para piscina ardió el sábado en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú, generando una nube tóxica de cloro que puso en alerta a más de 160.000 personas. El humo se extendió por la costa entre Barcelona y Tarragona, empujado por el viento, y obligó a los bomberos a desplegar un dispositivo especial para sofocar las llamas y controlar la evolución de los gases en el aire. La preocupación cruzó fronteras y alcanzó incluso a Francia, según publicó el diario suizo Le Temps.

El incendio comenzó a primera hora de la mañana en una nave industrial situada en las afueras del municipio, según indicaron los bomberos en la red social X. A pesar de la magnitud del fuego, no se registraron heridos, aunque el operativo se mantuvo activo durante horas para asegurar que el foco no se reavivaba y que la nube no alcanzaba niveles de toxicidad peligrosos para la población.

El propietario del recinto, Jorge Viñuales Alonso, explicó en una entrevista radiofónica recogida por Le Temps que “el cloro se inflama rara vez, pero cuando arde es muy difícil de apagar”. La mezcla de materiales almacenados en el interior dificultó los trabajos de extinción y generó una gran cantidad de humo que se elevó sobre los municipios cercanos.

Tras dar por controlado el incendio, los equipos de emergencia centraron sus esfuerzos en analizar el comportamiento de la nube química. Técnicos especializados midieron la concentración de sustancias tóxicas y marcaron zonas de vigilancia en torno a las áreas más expuestas. Las autoridades locales activaron los protocolos de prevención, aunque no fue necesario ordenar evacuaciones ni confinamientos.