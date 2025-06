Un experto lanza un mensaje de calma a los que se asustan por ver esto en un huevo: de hecho si está presente, mejor

El conocido tiktoker @farmaceuticofernandez ha resuelto una importante duda referente a los huevos y a una especie de telilla blanca que hay en ocasiones y que a la vista parece no comestible.

"¿Esa parte blanca como un hilito que a veces ves flotando en la clara del huevo? No es un fallo, no es un nervio, y no tienes que quitárselo. Se llama chalaza… y es buena señal", ha explicado.

Este elemento es "como un par de cordones de proteína que mantienen la yema en su sitio, bien centrada y protegida, como si el huevo tuviera cinturón de seguridad". Y ha añadido que si lo ves "mejor" porque "cuanto más visible, más fresco es el huevo".

Sí es comestible, está hecho de proteína pura y, como ha explicado, "no tiene sabor ni textura rara tras cocinarse".