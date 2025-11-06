El Gobierno prohíbe la crianza de gallinas al aire libre por el aumento del riesgo de gripe aviar en España

El Gobierno de España ha tomado la decisión de prohibir la crianza de gallinas de corral al aire libre debido al incremento del riesgo de gripe aviar en nuestro país. Por este motivo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha comunicado que la medida entrará en vigor a partir del próximo lunes 10 de noviembre.

Este aumento del riesgo lleva meses siendo estudiando y seguido de cerca por todos los organismos correspondientes. Finalmente, la medida se ha tomado tras el visto bueno de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal en base a la política de prevención.

Según los datos publicados por la la Unión Europea, durante la temporada 2025-2026 se han notificado en todo el continente un total de 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral. De todas ellas, 708 se corresponde con aves silvestres y 33 en aves en cautividad.

En España la cifra es de 14 focos, por lo que la decisión se toma de manera prematura y preventiva antes de que la situación se agrave, como en Alemania, país que cuenta con un mayor número de focos, con 59.

Así, en el comunicado emitido por el Ministerio recoge que la decisión se toma después de que "en las últimas semanas" se haya producido "un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España".

--Noticia en ampliación--