Gana más de 44.000 euros al año y se ve obligado a robar del supermercado: "Nunca me llevo más de dos cosas"

Robar para sobrevivir. Ya hemos contado en El HuffPost la historia de la anciana italiana a la que pillaron robando una lata de atún en un supemercado porque su pensión no le permitía comprarla. Fue un agente de policía quien, tras descubrir el hurto, acabó pagándole dicha lata.

Pero ganar mucho dinero tampoco implica poder comprarte lo que tú quieras en un supermercado. Paul (no es su nombre real, pidió al Daily Mail que mantuviera su identidad en secreto) tiene que robar cuando va a comprar para poder subsistir a pesar de ganar más de 44.000 euros al año. Y no es porque se entregue a la "buena vida".

Según cuenta al Daily Mail y recoge ilfattoquotidiano.it, tiene que cubrir préstamos estudiantiles y necesidades básicas. Pero, sobre todo, gastos médicos. Hace unos dos años le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, a lo que añade el síndrome del túnel carpiano, que provoca debilidad en las manos. Y para hacer frente a "numerosas colonoscopias, tomografías computarizadas, visitas a urgencias y otras operaciones y medicamentos que necesitaba para diagnosticar y controlar su enfermedad”, acumuló más de 52.000 dólares (unos 49.700 euros) de deuda.

“La gente me dice que no pague mis facturas médicas, pero el hospital las envía a una agencia de facturación externa y, si no cumplo con el pago mínimo, me cobran un cargo por pago atrasado”, explicó.

Por eso, Pablo se vio obligado a robar. Empezó en diciembre pasado y lo ha hecho cinco veces en los últimos tres meses: “Empecé a robar porque, incluso después de buscar artículos en oferta y ahorrar todo lo que podía, todavía no tenía suficiente comida para comer hasta la próxima vez que iba a comprar”, señaló.

Hasta ahora, ha salido de las tiendas varias veces sin pagar. Pero no sin culpa o terror de por acabar siendo descubierto. ¿Otras soluciones? De momento, para él, no parece haber ninguna. “No tengo una vida de lujo. Hace meses que no voy a un bar. No conduzco a menos que sea absolutamente necesario, como poco y si no necesito gastar dinero, no lo hago".

Al Daily Mail declaró que se sentía "decepcionado por el sistema". “Es muy frustrante saber que tengo que trabajar tan duro para sobrevivir a una enfermedad que no me causé yo mismo. Creo que el sistema ha fallado. No hay ninguna razón para que la asistencia sanitaria sea tan cara”, concluye.