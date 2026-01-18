Natalie, compradora compulsiva, tiene 400 perfumes y 3.000 pastillas para la lavadora guardadas en su armario: "No puedo ni quiero parar"

Comprar un artículo suele representar una sensación gratificante para las personas, ¿a quién no le gusta comprase ese móvil, cascos o prenda de ropa, qué tanto ha anhelado? Sin embargo, esta actividad en principio positiva puede derivar en una problemática sumamente grave para algunas personas.

Se trata de la adicción a las compras, también conocida como el trastorno de compras compulsivas u oniomanía. Es cuando una persona siente una necesidad incontenible de comprar y gastar dinero sin mediar las consecuencias que dicha actividad puede llegar a repercutir en su vida.

Según un informe publicado por el Ministerio de Sanidad en el 2022 en España, "las admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales ascienden a 4.670, el 3,4% por una adicción a las compras", según explica el portal gubernamental.

"No me importa cómo lo consiga, lo necesito"

Natalie es una mujer de 40 años que vive en Róterdam, Países Bajos, en entrevista con la BBC, ella habla abiertamente sobre su adicción a las compras. Con el pasar del tiempo, Natalie ha establecido lo que ella misma denomina su "armario de la perdición", el cual cuenta con más de 100.000 artículos, entre estos se encuentran 400 perfumes y 3.000 pastillas.

"La situación empeoró hasta el punto en que salía y no me tranquilizaba hasta que tenía el maletero lleno de cosas", confiesa la mujer. El problema con las compras escaló a tal punto que Natalie llegó a desembolsar 3.000 libras esterlinas al mes (casi 3.500 euros según el tipo de cambio actual), incluidas 1.000 libras esterlinas destinadas a productos de cuidado personal.

Cabe mencionar que la individua ha recibido tratamiento terapéutico, no obstante, ha resultado sin éxito. "No puedo parar, ni quiero parar tampoco. Si veo algo en línea, lo necesito. No me importa cómo lo consiga, lo necesito", expresa la mujer de 40 años.

Cómo detectar la adicción a las compras

Según detalla María Quevedo, psicóloga sanitaria y directora del tratamiento de Clínica RECAL, centro de referencia en Madrid especializado en adicciones, algunos signos alarmantes que indican una posible adicción a las compras son los siguientes: