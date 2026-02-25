Gema, estilista y periodista, paga 350 euros por su habitación en Chamberí: "Tengo una ganga"

Gema es una estilista y periodista que lleva cinco años viviendo en Madrid capital. En estos momentos, la joven reside en Chamberí, uno de los distritos mejor valorados de toda la ciudad.

Pese a estar considerada una zona céntrica, Gema tiene la suerte de que el precio que paga por vivir de alquiler en una habitación en Chamberí es muy inferior al que se paga en zonas similares de Madrid.

En un vídeo publicado en la cuenta en la red social TikTok del creador de contenido Sebastián Medina (@sebastianmedina._), la estilista y periodista ha definido su alquiler como "una ganga".

En concreto, Gema, al ser preguntada acerca de cuánto paga de alquiler viviendo en Madrid, ha expresado que "yo tengo una ganga, muy ganga", ya que desembolsa mensualmente "350 euros por una habitación".

Más allá dar esa esa cifra, la estilista y periodista ha subrayado que está muy contenta de vivir en Chamberí. "Lo que más me gusta de Chamberí es que estás en el centro, pero en realidad no estás en el mogollón de Madrid. Es una zona tranquila, pero céntrica a la vez", ha afirmado Gema.

Un precio muy por debajo de la media del mercado

Gema lleva toda la razón. Su habitación por 350 euros al mes en pleno distrito de Chamberí es toda una ganga si se tiene en cuenta el precio medio del alquiler en la ciudad madrileña (y especialmente en las zonas más céntricas).

Según los datos de Idealista correspondientes al mes de enero de 2026, el precio del alquiler en Madrid capital es de 23,1 euros por metro cuadrado. En el caso concreto del distrito de Chamberí, el coste se eleva hasta los 26,7 euros por metro cuadrado.

Teniendo en cuenta que en un alquiler de habitación también se tiene derecho a disfrutar de las zonas comunes del inmueble, el alquiler de una habitación en Madrid capital puede llegar a alcanzar en muchos casos un precio de entre 450 y 500 euros al mes.