El Real Madrid pasa a octavos de final de Champions tras vencer 2-1 al Benfica en un partido disputado y el susto de Asencio

Vinicius Jr. se escapa de Amar Dedic en el partido de vuelta para los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ya está en octavos de final de la Champions League, su competición, tras vencer por 2-1 al Benfica en un partido disputado y con alternativas. Se adelantaron los lusos con gol de Rafa Silva, pero Tchouaméni al poco tiempo y Vini en la segunda mitad dejaron finiquitada la eliminatoria (3-1 en el global).

En cualquier otro contexto, la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y SL Benfica hubiera sido un análisis táctico, de rachas y estados de forma. Pero lo ocurrido en la ida en Lisboa eclipsaba en parte un marcador incierto (0-1), donde los blancos merecieron más.

El 0-1 en el Estádio da Luz, con un gol de Vinicius Junior, quedó en segundo plano tras la denuncia del brasileño por un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni. El argentino fue sancionado con un partido por la UEFA y no podía jugar en el Bernabéu pese al recurso presentado por el club portugués, para evitar problemas. Efectivamente, el fútbol fue protagonista.

Tampoco hubo oportunidad de reacción con la vuelta de José Mourinho al Bernabéu, ya que estaba sancionado, con lo que no estaría en el banquillo, pero es que además, al dar la alineación del Benfica por megafonía y llegar al entrenador, se nombró al segundo de a bordo, João Tralhão.

Parecía "fácil" pero...

Como tantas veces, cuando muchos veían fácil este partido y un pase apacible a octavos de Champions, tras un penalti que reclamaba Vini en el minuto 6, se adelantó el Benfica en el minuto 13 de la mano de Rafa tras rechazo por fallo en defensa de Asencio y paradón de Courtois, que no pudo con otro "milagro".

¿Empezaba el drama? Duró poco porque Tchouameni marcó en el minuto 16 un golazo con disparo fuerte y colocado desde fuera del área. El Benfica seguía llegando y haciendo daño a la espalda, pero el Madrid se iba acomodando, en uno de sus habituales partidos donde tarda en "carburar".

Sin embargo, el partido seguía con "montañas rusas" y jugadas polémicas, como el gol anulado a Güler (que celebraba su partido 100 con el Madrid a su corta edad) en el minuto 31, en fuera de juego previo de Gonzalo por milímetros, aunque ni en televisión ni en el cuadro portugués había atisbo de que el gol no fuera válido.

Pero el Benfica no se amilanaba y en el minuto 37 vuelve a asustar a los blancos con un trallazo que saca Courtois con otro paradón de escándalo, sacando la mano. En el minuto 40 rozaba el segundo un Güler muy incisivo en ataque, junto con Valverde. Tras alguna llegada más de los blancos, que se iban soltando más, la primera parte tocaba a su fin.

Segunda parte

La mitad decisiva de la eliminatoria para saber quién estaría en el bombo del viernes y el cruce de octavos comenzó tranquila, dentro de la tensión de un marcador incierto y de dos equipos que parecían vulnerables en defensa y peligrosos en ataques a oleadas.

Un 2-1 en el global no daba para especular mucho y el Madrid intentaba el gol de la tranquilidad, pero el Benfica tampoco se encerraba esperando su oportunidad, en una tónica repetida de primera parte.

El panorama cambió a partir del minuto 10, con los lusos más atrás y con menos energía. Aún así, seguía asustando la portería blanca, y de qué manera, porque en el 58 la portería de Courtois "recibió" un balón al larguero tras disparo con el exterior de Rafa Silva que tocó en Asencio. Cualquiera parecía que podía marcar el segundo.

Benfica volvía a apretar, pero los merengues tenían más el balón, con lo que la incertidumbre y el riesgo de gol de cualquier lado aumentaban. No había muchos momentos donde no hubiera un susto, y le llegó de nuevo al Madrid, en lo futbolístico y en lo humano: oportunidad de Pavlidis en el 68, que rozó el segundo; Rüdiguer quedó dolorido tras un choque, pero lo más preocupante ha sido otro de Asencio con Camavinga en el 71, que dejó al primero tendido inmóvil y tuvo que ser evacuado en camilla con collarín.

Entraban Mastantuono y Alaba en el 76 por Asancia y Camavinga y tres minutos después llegaba la tranquilidad con un contraataque perfecto que culmina Vini de disparo cruzado perfecto. Era el minuto 79 y parecía la eliminatoria finiquitada, pero el Benfica seguía "mordiendo". En el 81 Rafa Silva rozó el empate de tacón.

El partido no dio para más ni sufrió el Real Madrid en exceso para mantener el resultado. Ya está en octavos, jugando la ida en casa y la vuelta fuera. Le esperan el Sporting de Portugal o el Manchester City.

Nadie se acordó de la ida y se evitó cualquier riesgo

El Benfica evitó cualquier provocación o atisbo de polémica. Decidió que Mourinho no compareciera ante la prensa para evitar más polémica. En la ida, el técnico luso no fue contundente con el incidente y dejó frases ambiguas sobre la celebración de Vinícius, a la que se sumó la defensa del presidente Rui Costa, defendiendo que Prestiani era "todo menos racista".