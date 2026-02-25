El crecimiento del ejército ruso está estancado desde hace 6 meses y Ucrania aprovecha su ventaja en la partida

La guerra de Ucrania se ha convertido en un conflicto armado de desgaste que ya ha alcanzado los cuatro años de duración. Cada mes, tanto las fuerzas ucranianas como las rusas pierden a miles de soldados que deben de ser reemplazados por otros nuevos.

Sin embargo, conforme el tiempo avanza, encontrar soldados dispuestos a luchar en el frente se hace cada vez más complicado. Buena prueba de ello es que el crecimiento del ejército ruso se ha estancado en los últimos seis meses.

Así lo aseguran desde el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, donde destacan que por primera vez desde febrero de 2022 (cuando comenzó la guerra de Ucrania) el número de combatientes rusos en territorio ucraniano ha dejado de aumentar.

En concreto, según las cifras del mando ucraniano, durante el último medio año el número de militares rusos en Ucrania se ha mantenido entre 711.000 y 712.000, incluyendo las reservas operativas.

Uno de los motivos principales que explican ese estancamiento es que el número de bajas del país presidido por Vladímir Putin es tan elevado que el reclutamiento ya no es suficiente para incrementar la presencia rusa en Ucrania.

En ese sentido, desde Euromaidan Press detallan que "las pérdidas rusas en enero de 2026 alcanzaron los 31.700 muertos y heridos, cerca del ritmo de reabastecimiento mensual. En diciembre de 2025, el entonces jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, informó que Moscú había estado reclutando un promedio de 34.083 personas al mes en 2025".

Rusia, sin soldados para una ofensiva veraniega

Estos seis meses sin apenas crecimiento en el número de soldados rusos en Ucrania ha provocado que, según un reciente informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Moscú no cuente con reservas suficientes para llevar a cabo una gran ofensiva en el verano de 2026.

Rusia ha sufrido un gran número de bajas (entre muertos, heridos y desaparecidos) a lo largo de estos cuatro años de guerra en Ucrania. Según los registros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la cifra es de casi 1,2 millones.