Gemma, madre soltera, sobre las dificultades para encontrar piso teniendo hijos: "Me bloquean en WhatsApp, no me contestan..."

El desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas en España es una problemática que ha venido en aumento a lo largo de los años. El panorama es complejo, hay demasiada demanda para tan poca oferta, como resultado los precios de los alquileres y compra de inmuebles han subido por las nubes.

Sin embargo, Gemma, una madre soltera, ha quedado totalmente sorprendida al vivir el rechazo de diferentes propietarios y agentes inmobiliarios por buscar un piso junto a sus niños. La historia de Gemma inicia cuando ella estaba viviendo con su pareja y decidió separarse de él. El hombre se ha negado en a hacerle un contrato a ella y la ha forzado a mudarse junto a sus hijos de 9 y 11 años, desde ese momento la madre ha empezado a vivir un auténtico calvario.

En primera instancia los padres de ella le alquilaron un piso pequeño; sin embargo, a los dos meses tuvo que desalojarlo porque “estaba destrozado, no podía bañar a los niños”, manifestó Gemma en Antena 3. Posteriormente, ella encontró otro inmueble en el cual se mantuvo por cinco años, no obstante el casero la quería echar porque subieron los precios significativamente. “Ahora los alquileres están por los 800 euros, nadie tiene 800 euros para pagar al mes”, expresa la cabeza de familia.

Además, ha declarado que ha intentado buscar ayudas de financiación con los bancos, pero esto ha sido imposible. “Una hipoteca no me la dan, con dos hijos entras al banco y no te dan ni los buenos días”, asegura la mujer, reflejando la poca cooperación que ha recibido por parte de las entidades financieras.

Enfrentando el rechazo



Gemma exterioriza que el rechazo ha sido rotundo y tajante, “voy a ver pisos, me bloquean el WhatsApp o no me contestan”. La mujer relata como en una ocasión fue ver un inmueble con su hija y después de que el agente inmobiliario tuvo conocimiento que ella era una madre soltera, la rechazaron de inmediato con el pretexto de que ya estaba alquilado, no obstante ella sostiene que fue la primera en ver dicha finca.

La madre sostiene que “en algunas aplicaciones estoy en el perfil, que tengo dos hijos y que tengo un bicho maltés que tengo ahora, entonces ya directamente ven en el perfil y ya ni me contestan, ni inmobiliarios, ni propietarios, ni nadie”.

La mujer confiesa que en la actualidad, cuando va a realizar una visita de piso, ante el rechazo continuo por tener hijos, ella se calla dicha situación. “Si me la alquilan ya llegará el momento de decir que tengo hijos”. Finalmente, Gemma ha logrado conseguir una vivienda en Burgos, gracias a la ayuda de un familiar.