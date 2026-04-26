Más de 22.000 misiones de drones y robots en tres meses: Ucrania quiere sustituir un tercio de su infantería humana por máquinas este año

La guerra de Ucrania apunta a cambiar el paradigma de la guerra moderna. Más allá del papel fundamental de los drones, los sistemas robóticos están comenzando a adquirir cada vez más importancia en el campo de batalla.

Recientemente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado que las fuerzas ucranianas han logrado hacerse con una posición rusa sin tener que enviar a ningún soldado para ello. Drones y robots situados sobre el terreno han sido los encargados de llevar a cabo la conquista territorial.

"Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", ha destacado el mandatario ucraniano.

De hecho, el propio Zelenski ha afirmado que los drones y robots desarrollados por la industria armamentística ucraniana han realizado más de 22.000 misiones en el conflicto armado a lo largo de los últimos tres meses.

"Se salvaron vidas en más de 22.000 ocasiones cuando un robot se adentró en las zonas más peligrosas en lugar de un soldado", ha expresado el presidente de Ucrania, quien, además, ha asegurado que el objetivo es sustituir este mismo año a un tercio de la infantería ucraniana por drones y robots.

Droid TW 12.7, el robot que mantuvo a raya a Rusia durante 45 días

Una de las misiones ucranianas con robots más exitosas tuvo lugar en el mes de enero. Desarrollado por la empresa ucraniana Devdroid y equipado con una ametralladora Browning M2 de 12,7 mm, el robot Droid TW 12.7 fue capaz de mantener a raya a las fuerzas rusas durante un total de 45 días.

El robot, en el que también pueden integrarse lanzagranadas, no contó con ningún tipo de cobertura por parte de combatientes ucranianos durante el mencionado periodo. Cada dos días, Droid TW 12.7 se dirigió a un punto de mantenimiento situado a unos cuatro kilómetros del frente en el que se le recargaba la batería, se le reponía su munición y se revisaba el estado de sus armas.

El robot ucraniano tiene la capacidad de atacar objetivos enemigos a una distancia de un kilómetro, una característica que durante la misión fue muy útil para impedir que las tropas rusas avanzaran hacia las zonas controladas por los soldados ucranianos.