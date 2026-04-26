Juan Luis Cano reacciona con una única frase a las comentadas palabras de Alaska sobre España y Eurovisión

El periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha reaccionado con una única frase desde su perfil en la red social X a las palabras de la cantante Alaska sobre la decisión de España de no participar en el Festival de Eurovisión 2026 por la presencia de Israel en el certamen.

Lejos de publicar un extenso mensaje en señal de respuesta a las declaraciones que la artista hizo en el programa de la Cadena SER, La Hora Extra, ha decidido reaccionar a un tuit que ha compartido la periodista de RTVE Almudena Ariza.

La histórica comunicadora de la cadena pública publicó este viernes una imagen de varios periodistas que, según informó a través de la red social X, fueron "todos, asesinados por Israel".

Juan Luis Cano, en primer lugar, ha compartido el tuit de Almudena Ariza y este mismo sábado, tras ver las declaraciones de Alaska, no ha dudado en acordarse de ella. "Pero a Alaska le importa más Eurovisión", ha asegurado, en un mensaje que suma más de 4.000 me gusta.

Alaska, contra el boicot a Israel

En la entrevista en la Cadena SER, Alaska fue preguntada por el rechazo de España a participar en Eurovisión y ella dudó en decir, alto y claro, qué le parecía la decisión de RTVE.

"Para mí es un festival de música. Lo será siempre. Yo lo lamento como fan que disfruta con un festival de música. No puedo pensar en otra cosa", señaló, de primeras.

El periodista Daniel de la Fuente aseguró que, entonces, la artista no estaba "de acuerdo con estos cientos de artistas, más de mil, que piden un boicot" en Eurovisión. "Yo es que estoy en contra de todos los boicots. Me da igual los que sean. Y contra quién y con qué sean. Aunque esté yo super a favor de lo que tú estás argumentando, yo no entiendo el boicot. Me parece una forma de exclusión", aseguró Alaska.

Para Alaska, Eurovisión es sólo "el festival de la música" y lanzó una idea para aquellos que protestan porque participe Israel. "Si ustedes quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo", añadió.

De esta manera, la cantante se posicionaba en contra de la decisión que adoptó RTVE el pasado 4 de diciembre, cuando, al igual que han hecho otros cuatro países europeos, anunció su rechazo al 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a Israel.

Además de no participar, la cadena pública española anunció que "no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14".