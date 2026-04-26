Meta rastrea los clics y movimientos del ratón de sus empleados para entrenar a su IA: "Estamos pasando de medir el trabajo a aprender cómo sustituirlo"

Meta monotoriza las actividades de sus empleados. Según informa Business Insider son cada vez más las empresas que revisan lo que sus trabajadores hacen con el portátil o con el teléfono del trabajo. La vigilancia realiza a través de la inteligencia artificial.

Tal y como reza la publicación, en muchos sectores, las empresas están invirtiendo con fuerza en agentes de IA capaces de automatizar tareas y tomar decisiones. Pero ahora, además de usar el software para asegurar el trabajo y el seguimiento correcto de las normas, las empresas pueden usar los clics como datos prácticos para estos agentes.

"Esta es la evolución de la vigilancia en el lugar de trabajo: desde medir el trabajo hasta aprender cómo reemplazarlo", explica en declaraciones al periódico Dan Schawbel, socio director de la firma de investigación Workplace Intelligence. Él cree que comprender mejor a los trabajadores tiene "enormes beneficios".

Vigilancia exhaustiva a los empleados

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos justificó estas practicas el pasado septiembre alegando que la vigilacia a los trabajores había crecido con el auge del teletrabajo y la proliferación de herramientas que permiten la monotorización. Empresas como AT&T, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo, han utlizado la tecnología para controlar quién acude a la oficina, mientras el banco JPMorgan sigue el uso de IA por parte de sus ingenieros de software y los monitoriza mediante paneles.

Según informa el medio de comunicación, esta vigilancia se explica también en que a la empresa le interesa la forma en la que se trabaja porque "puede ser una mina de oro para los empleadores que intentan entender cómo tomar decisiones".

"Ejemplos detallados y reales de cómo trabajan los trabajadores son de los atractivos más valiosos para construir agentes eficaces", se explica en el diario. Los datos de los trabajadores, "a veces llamados exhausto digital", suelen ser muy específicos y directamente relevantes para las operaciones de una empresa.

El caso de Meta

Meta está desplegando una herramienta interna que rastrea la actividad de los empleados, incluyendo actividades como las pulsaciones a las teclas o los movimientos del ratón, para ayudar a entrenar futuros sistemas de inteligencia artificial.

Portavoces del gigante tecnológico han explicado al medio de comunicación que el objetivo de todo esto es "comprender mejor a los trabajadores para que los agentes de IA puedan replicar o ayudar con esos procesos".

No obstante, algunos empleados han mostrado preocupación por cuánto están siendo analizados por la compañía. "Existen salvaguardas para proteger el contenido sensible, y los datos no se utilizan para ningún otro propósito", aseguró la portavoz en un comunicado.