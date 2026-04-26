Javier Gil, investigador del CSIC: "Se necesita una regulación que sancione los usos antisociales de la vivienda, en Nueva York prohibieron los pisos turísticos en 2023 y cayó un 90% la oferta en Airbnb"

El acceso a la vivienda se ha convertido en algo casi imposible para muchas personas en España. El encarecimiento descontrolado del precio de los inmuebles (ya se trate de alquiler o de compra) y el estancamiento de los salarios está llevando a parte de la población a atravesar serias dificultades para encontrar un techo en el que vivir a un coste asumible.

Este pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La principal novedad es que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, las viviendas públicas no pasarán al mercado libre transcurridos unos años.

Con esa medida, desde el Ejecutivo buscan que los inmuebles construidos con financiación pública no pasen a ser objeto de especulación y sean adquiridos por quienes realmente necesiten una solución habitacional a un precio asequible.

No obstante, hay quienes aseguran que, más allá de la construcción de vivienda pública, son necesarios también otros cambios regulatorios para poder acabar con el grave problema de acceso a la vivienda que se padece en España en estos momentos.

Las medidas que propone Javier Gil, investigador del CSIC

Por ejemplo, Javier Gil, investigador del CSIC, propone legislar con el objetivo de, en la medida de lo posible, reducir a la mínima expresión los pisos turísticos y sacar al mercado las viviendas vacías.

En declaraciones a RTVE, Javier Gil ha destacado que "en Nueva York prohibieron los pisos turísticos (en 2023) y de un día para otro cayó un 90% la oferta en Airbnb. La mayoría de esos pisos vuelven al mercado residencial".

"En Francia, cuando de verdad se aprobó un impuesto para sancionar la vivienda vacía, se notó que miles de viviendas que estaban vacías empezaron a alquilarse en el mercado residencial. La política de vivienda funciona, pero necesitas una regulación que sancione los usos antisociales", ha subrayado el investigador del CSIC.