Cómo votar por correo en las elecciones andaluzas: estos son los plazos para los comicios del 17 de mayo

Las elecciones andaluzas se celebran el 17 de mayo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha disuelto las cortes y convocado los comicios. La fecha es mucho más temprana de lo esperado, ya que lo previsto era que tuviesen lugar a mitad o finales de junio.

A partir de ahora se abre un calendario protagonizado por la campaña electoral y la propia votación, aunque también has de tener en cuenta otros aspectos clave, como el voto por correo.

Cerca de 1,2 millones de andaluces viven fuera de Andalucía, según datos de la Junta. Hasta 160.000 personas optaron por el voto por correo en las elecciones de 2022.

Si te encuentras en esta situación es importante que conozcas el proceso y las fechas en las que puedes votar por correo, para así ejercer tu derecho sin mayores inconvenientes.

Cómo votar por correo en las elecciones andaluzas

Lo primero que tienes que hacer es solicitar el voto en una oficina de Correos, rellenando el formulario y presentando tu DNI. El plazo está abierto desde el día 25 de marzo, y tienen que facilitarte el trámite en cualquier oficina de Correos de todo el país. También existe la opción de pedirlo de forma telemática en la página web de la compañía.

En el caso de que lo pidas por internet, tendrás que identificarte con DNI electrónico o certificado digital. Tienes hasta el 7 de mayo para pedirlo, ya sea a través de internet o presencialmente. Apunta bien esta fecha, porque una vez transcurrido el plazo no podrás hacerlo.

El interesado es el único responsable de solicitar el voto por correo, salvo en casos de enfermedad o discapacidad. En estas situaciones será necesario una certificación médica oficial y una autorización notarial para la persona que vaya a pedir el voto.

Una vez completada esta gestión, tendrás que esperar a que la Delegación Oficial de la Oficina del Censo Electoral te envíe la carta con el sobre y las papeletas de cada partido y coalición que se haya presentado a los comicios. Empezarán a enviarlo el 27 de abril.

En cuanto recibas las papeletas puedes acudir a una oficina de Correos para votar. Tienes hasta el 13 de mayo para hacerlo, otra fecha importante que has de apuntar en rojo en el calendario. Ojo, las papeletas te llegarán a la dirección que hayas indicado en la solicitud, que no tiene que ser necesariamente tu domicilio habitual.