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Giro en el TJUE: la policía no puede hacerte fotos ni tomarte las huellas de forma sistemática, "solo si es estrictamente necesario"
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Giro en el TJUE: la policía no puede hacerte fotos ni tomarte las huellas de forma sistemática, "solo si es estrictamente necesario"

Una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que la toma de datos biométricos debe estar "claramente motivada": las multas por negarte a ello podrían ser anuladas.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Imagen de una huella dactilar.
Imagen de una huella dactilar.Getty Images

Negarte a que la policía te tome huellas o fotografías puede ser legítimo. Eso es lo que deja claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una nueva sentencia, después de que un tribunal francés elevara la cuestión a la justicia comunitaria por unos hechos que tuvieron lugar en 2020. Además, llega en un momento en el que Bruselas quiere que la policía comparta tu cara y ADN en 48 horas.

Una persona fue detenida entonces en París por organizar "una manifestación no declarada" y también por "actos de rebelión". En su detención, el ciudadano se negó a que le hicieran las fotografías de antecedentes penales y a que le tomaran las huellas dactilares, razón por la que se le imputó una multa. Lo paradójico es que esta se mantuvo a pesar de que acabó absuelto de los supuestos delitos por los que había sido detenido.

El ciudadano recurrió esa multa alegando que la normativa francesa no era conforme con la legislación europea en materia de protección de datos en el ámbito penal. Por eso, el Tribunal de Apelación de París acabó elevando la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ¿el Derecho de la Unión permite a las autoridades nacionales tomar sistemáticamente huellas y fotos de toda persona sospechosa?

En la sentencia del TJUE llega la sorpresa: "Solo cuando sea estrictamente necesario"

Además de esa primera pregunta, el Tribunal de Apelación parisino cuestionaba si una persona puede ser procesada por haberse negado a ceder esos datos biométricos. En la Unión Europea es habitual que los juzgados nacionales pidan al TJUE este tipo de "decisiones prejudiciales": el órgano comunitario se encarga de redactar un fallo que luego sirve a los juzgados de cada país de la Unión a emitir su sentencia.

En este procedimiento, conocido como el caso Comdribus, el TJUE da la sorpresa aclarando que las autoridades nacionales deben cumplir una serie de requisitos a la hora de llevar a cabo la recogida de datos biométricos (como esas huellas dactilares y fotografías) con el objeto de realizar una investigación penal.

Los datos biométricos, recuerda el juzgado comunitario, forman parte de los datos personales especialmente sensibles a efectos del Derecho de la UE. Eso hace que dicha información sea especialmente protegida: su recogida y posterior tratamiento solo se permite cuando sea "estrictamente necesario" y existan "salvaguardas adecuadas" para los derechos y las libertades del interesado.

"La mera existencia de una o varias razones plausibles para sospechar de que se ha cometido un delito no basta para justificar la recogida de datos biométricos", aclara el departamento de Comunicación del propio TJUE. "Cada decisión de llevar a cabo una toma de datos identificativos debe venir acompañada de una motivación clara, aunque sea sucinta, que permita al interesado comprender las razones de la medida".

Algunas normativas nacionales serían contrarias al Derecho de la UE

El TJUE va más allá y aduce que las normas nacionales que amparen tomar datos biométricos de forma sistemática "sin que la autoridad policial pueda determinar individualmente esa necesidad" serían contrarias al Derecho de la Unión Europea, pues "conduce a la recogida indiferenciada y generalizada de datos biométricos". 

Se da la particularidad de que en Alemania están implementando un nuevo sistema para tratar de localizar a sospechosos en internet que va a generar mucha controversia, y que es remotamente similar a una tecnología que las policías españolas (Policía Nacional y Guardia Civil) ya están usando.

La sentencia del TJUE, conocida este jueves, pone de relieve el intenso momento de conflictividad social que vivió Francia y todo el continente europeo durante el año de la pandemia. Amnistía Internacional publicó en septiembre de aquel año un informe que advertía de que se habían prohibido protestas y multado a cientos de manifestantes "en aplicación de los draconianos poderes en vigor a causa del COVID-19".

El investigador Marco Perolini, que realizó ese trabajo para Amnistía Internacional en Francia, incidió entonces en que "miles de personas han sido arbitrariamente multadas, detenidas, recluidas y enjuiciadas por actividades pacíficas que no deberían considerarse delito".

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Mi trabajo no es solo contarte las noticias, sino explicarte cómo te afectan o por qué deberían importarte. Me verás escribiendo de todo, pero con especial debilidad por la política, lo social y lo tecnológico.



Andaluz cosecha del 92. Vamos, como Curro de la Expo de Sevilla. Nací en Algeciras pero he vivido y trabajado en Málaga, Ceuta y, desde hace ya unos cuantos años, Madrid. Estudié Periodismo en la Universidad de Málaga y tengo un Máster en Periodismo Multimedia Profesional por la Complutense de Madrid.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de lo que me echen: ya he vivido unos cuantos eventos históricos. Tengo, eso sí, especial sensibilidad por temas relacionados con cómo la tecnología impacta en la sociedad: ciberseguridad, nuevas tendencias, grandes plataformas. 

 

 

Por supuesto, siempre tengo un ojo puesto en lo que pasa en el Congreso y en el Consejo de Ministros para explicar cómo las decisiones que toman los políticos nos afectan en el día a día. Y el otro ojo puesto en la calle, donde siempre debe estar el periodismo.

  

Mi trayectoria

Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga, aprendí de nuevas narrativas digitales con un Máster de la Complutense de Madrid. Pero donde me he bregado y convertido en el periodista en el que soy ha sido trabajando durante más de diez años en medios locales, especializados y generalistas.

 

 

Hice periodismo de investigación en una revista local de Málaga, fui responsable de web en El Faro de Ceuta, cubriendo la última hora en la ciudad autónoma. Aprendí de economía y finanzas en Bolsamanía para dar después el salto a la edición española de Business Insider, donde me convertí en editor de Política y reportero de Ciberseguridad: siempre atento a la industria, siempre atento al conflicto. Ahí fue cuando gané el VII Premio de Periodismo de Ciberseguridad que da la empresa ESET.

 

Antes de llegar a El HuffPost asumí durante meses la responsabilidad de coordinar a un equipo de jóvenes periodistas en el diario La Razón. Y ahora estoy aquí, con ganas de ayudarte a comprender la actualidad como un especialista.

 

 

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