Gustavo Palacios, microbiólogo del Mount Sinai, sobre el hantavirus del MV Hondius: "Nunca habíamos visto cómo se comporta en un barco. Es una situación nueva"

Gustavo Palacios es un microbiólogo argentino del hospital Mount Sinai de Nueva York que al investigar acerca de un brote de hantavirus que tuvo lugar en la Patagonia argentina entre 2018 y 2019 descubrió que la transmisión entre personas del virus puede darse sin necesidad de que se produzcan contactos sociales muy estrechos.

En ese sentido, el experto ha explicado, en una entrevista en El País, que "la definición de caso de contacto cercano o de alto riesgo que utilizamos en este estudio era una persona que haya estado a menos de un metro por lo menos 30 minutos. Obviamente, es una definición estricta, para tratar de localizar a todos los posibles casos de riesgo para hacer un seguimiento".

Al respecto, Gustavo Palacios ha subrayado que "hay una anécdota muy interesante. Hay una persona que va a una fiesta de cumpleaños, digamos un poco formal, porque era en un salón y demás. Está en la fiesta una hora nada más, porque se empieza a sentir mal, se encuentra febril y se va. Más tarde muere".

"Había como 100 personas en esa fiesta. Vimos cómo eran las mesas, cómo estaban organizadas y cómo fue el contacto. Y puedes ver que en realidad solamente contactos muy cercanos son los que se contagiaron. Pero había uno que se contagió y estaba en una mesa separada. Al principio no lo entendíamos, pero en la reconstrucción vimos que se encontraron en el baño y se saludaron", ha añadido el microbiólogo.

"No es tan transmisible como el coronavirus"

En cualquier caso, el experto ha querido dejar claro que el hantavirus que ha provocado los contagios en el crucero MV Hondius "no es tan transmisible como el coronavirus". Uno de los motivos es que solo es transmisible a tres generaciones. "En la viruela del mono, por ejemplo, demostramos que se puede transmitir a siete generaciones y ya decíamos que era poco transmisible", ha destacado.

No obstante, Gustavo Palacios también ha llamado a ser prudentes, ya que se ha estudiado poco respecto a esta cepa de hantavirus y "nunca habíamos visto cómo se comporta en un barco. Es una situación nueva".