Salvador Peiró, epidemiólogo, sobre el operativo del crucero del hantavirus que atracará en Tenerife: "Hay cierta sobreactuación; esto no es la COVID-19 ni de lejos"

Hantavirus. Esa es la palabra que no para de escucharse en España (y en gran parte del mundo) desde hace unos días. El crucero MV Hondius, en el que hay un brote activo de el mencionado virus que ya ha dejado tres fallecidos, llegará el próximo fin de semana a Canarias.

Lo que se prevé es que el barco realice un fondeo en el puerto de Granadilla de Abona este domingo a mediodía. A partir de ese momento, se iniciará un operativo minuciosamente preparado para evitar posibles nuevos contagios.

Tal y como informa en El HuffPost nuestra compañera Andrea Cadenas de Llano Sosa, en primer lugar se hará una inspección del barco y de las 144 personas que se encuentran en el interior de la embarcación.

Si no hay síntomas de nuevos contagios, o en el momento que se considere que no existe riesgo, se procederá a transportar a las personas a sus lugares de origen. Al respecto, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha subrayado este jueves que ninguna persona abandonará el crucero hasta que no esté en pista el avión que les llevará a sus países de destino.

Cuando el vuelo esté preparado, las personas saldrán del barco y serán trasladas a tierra firme en lanchas en tandas de unas cinco personas. Tras ello, se les llevará por carretera, en un trayecto de unos diez minutos, hasta el aeropuerto para que salgan de Canarias rumbo a sus países de origen.

Por su parte, los ciudadanos españoles que van a bordo del crucero MV Hondius serán llevados a Madrid y posteriormente serán trasladados hacia el hospital militar Gómez Ulla para estar en cuarentena durante un periodo que aún se desconoce.

Virginia Barcones ha asegurado que "todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados (los viajeros) de la población civil".

Mensajes de tranquilidad por parte de los expertos

A lo largo de las últimas horas, algunos expertos han querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, dejando claro que el hantavirus no es comparable a lo ocurrido con la COVID-19.

En declaraciones a El País, Salvador Peiró, epidemiólogo de Fisabio-Salud Pública, ha señalado que "hay cierta sobreactuación" en el hecho de confinar en un hospital a personas aparentemente sanas.

"Están intentando dar una señal de tranquilidad a la población, pero no porque sea necesario. Esto no es la COVID-19 ni de lejos. El hantavirus no es fácilmente transmisible entre humanos", ha expresado al respecto el experto.

En la misma línea, la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha resaltado que "esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, lo conocemos (...) Esto no es el inicio de una pandemia como la de la COVID-19. Se trata de un brote en un barco".