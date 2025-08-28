Hay un motivo por el que el español es el idioma más rápido del mundo junto al japonés, según un experto en fonética

El experto en fonética Conor Sullivan, quien se define a sí mismo como el "entrenador de acento español", ha compartido un video en TikTok donde explica por qué el español está "empatado con el japonés como el idioma que se habla más rápidamente en el mundo".

Y es que, según defiende este, el español cuenta con "un 26% más de sílabas por segundo" que el inglés medio, lo que supone una dificultad añadida para aprenderlo. A ello se suma el factor principal: las vocales. "En inglés nos gusta alargar nuestras vocales y combinarlas en sonidos largos, complicados y redondeados, pero en español solo hay cinco sonidos de vocal, sin alargamientos ni diptongos".

Eso supone que los sonidos son más "cortos, afilados y se pronuncian exactamente como se escribe". "Por eso mismo las sílabas en español son más cortas y rápidas, y el idioma en general se mueve a mayor velocidad", subraya el experto, que compara al inglés "como un solo lento de jazz" y al castellano "como una ametralladora de sílabas".

"El español tiene que ser más rápido porque a veces requerimos más sílabas para expresar una idea, mientras que el inglés tiene la ventaja de poder contraer una gran cantidad de palabras, por ejemplo: I am = I'm, Want to= wanna, también por las diferencias gramaticales", resume uno de los usuarios en la publicación.