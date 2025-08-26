Heridos graves dos militares que colaboraban en la extinción del fuego en Ourense al chocar su vehículo con otro de ganado

Dos militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de los incendios forestales han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado. El accidente se ha producido este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Ourense).

El camión militar, tras la colisión, ha caído por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves. Uno de ellos ha tenido que ser evacuado mediante un helicóptero medicalizado con base en Ourense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia. Asimismo, medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente". No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa han precisado a EFE que los heridos son militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de incendios en la zona, pero no de la UME.

Desactivada la situación 2 de emergencia en Ourense

La Xunta de Galicia ha desactivado la situación 2 de emergencia en la que se encontraba la provincia de Ourense, desde el pasado martes 12 de agosto. El estado de los incendios "está mejorando" aunque "sin bajar la guardia" todavía.

Así lo ha manifestado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita este martes al Centro de Coordinación Provincial de lucha contraincendios (Cecop), donde ha recordado que se trató de una decisión "excepcional" sabiendo "el coste" que suponía. Sin embargo, considera que fue "adecuada", ya que permitió hacer "todo lo que hubo que hacer estos días".

Tras la decisión, adoptada por el Cecop, de retirar el nivel de emergencia en Ourense, solo queda declarada la situación 2 ante el incendio de A Pobra de Brollón (Lugo), iniciado este lunes. De momento, en Galicia, hay tres fuegos activos en la comunidad, por lo que "hoy es un día de agradecimientos", ha dicho Rueda, aunque la temporada de incendios "no terminó" y "quedan días muy complicados".

