Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosama, guía turística gaditana: "Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda"
Sociedad
Sociedad

Rosama, guía turística gaditana: "Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda"

“En arte, cariño y salero no nos gana nadie”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La Catedral de Sevilla y la Giralda.Getty Images/Westend61

Durante siglos, la Giralda ha sido mucho más que el campanario de la catedral sevillana: es un icono reconocible en cualquier rincón de España y un símbolo de poder, arte y orgullo urbano. Su silueta, admirada y fotografiada en incontables ocasiones, ha servido de inspiración a torres levantadas dentro y fuera del país. Con semejante fama y prestigio, no es extraño que otras ciudades, en determinados momentos de esplendor, soñaran con eclipsarla.

En pleno siglo XVIII, cuando Cádiz vivía su edad de oro gracias al comercio con las Indias y la riqueza que entraba por el puerto, la ciudad también se dejó llevar por el orgullo y la ambición. Con la Giralda como referente inalcanzable, las autoridades pensaron en construir una edificación capaz de superarla. Así nació la idea de levantar una catedral que no solo compitiera en belleza, sino que buscara alcanzar la altura de la joya sevillana.

“El día que Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda”, asegura Rosama, una guía turística gaditana que relata con humor y detalle la historia. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto se contrató a un arquitecto de prestigio de la época: Vicente Acero, conocido por su trabajo en otras catedrales andaluzas y por su dominio del lenguaje barroco. “La intención era clara: que las torres sean más altas que la Giralda. Pero aquí empiezan los problemas”, cuenta.

116 años de trabajo

Lo que vino después fue una mezcla de grandeza proyectada y realidad económica. La obra comenzó a principios del siglo XVIII, pero las sucesivas crisis, cambios de proyecto y largos parones alargaron el proceso hasta convertirlo en un trabajo de siglo y pico. La llamada “Catedral Nueva” se terminó tras 116 años de trabajo, y durante ese tiempo el gusto arquitectónico cambió varias veces, dejando en el templo una mezcla barroca, rococó y neoclásica.

“¿Y el resultado final? Pues las torres se quedaron a unos 54 metros. Vamos, que para alcanzar la Giralda todavía nos faltaba medio camino y un buen empujón económico”, cuenta Rosama. Las torres de la catedral gaditana quedaron muy por debajo del campanario sevillano, que se alza hasta aproximadamente 104,5 metros. El sueño de “superarla” quedó, por tanto, en intención y anécdota histórica.

Hoy tanto la Catedral de Cádiz como la Giralda son referentes turísticos y patrimoniales con sus propias virtudes. “¿Qué no ganamos en altura? Bueno, pero en arte, cariño y salero no nos gana nadie”, resume con orgullo la joven. Y así, lo que empezó como un intento de competencia se ha convertido en una historia que une cultura y humor, recordando que cada ciudad brilla a su manera.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad