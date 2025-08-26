La lucha contra el fuego en Galicia, Castilla y León o Asturias se complica con más focos y reactivaciones

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo.

Este martes, más de tres semanas después del inicio del episodio masivo de incendios y una tras la remisión de las temperaturas extremas de la ola de calor, España continúa ardiendo con preocupación. Lo hace en varias de las comunidades autónomas que representan los núcleos de un desastre natural que ya se ha cobrado más de 411.000 hectáreas en todo el territorio estatal.

Una de las peores partes del balance se la lleva Galicia, donde la Consellería de Medio Rural ya ha actualizado la dimensión de lo que se están cobrando las llamas. Más de 95.000 hectáreas afectadas. Esos números llegan con los grandes fuegos ya estabilizados, es decir, el peor de la historia gallega, Larouco (30.000 hectáreas), al que le siguen Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso (19.000) y el de Oímbra-Xinzo de Limia (17.000). Pero con nuevos fuegos.

Entre la noche del domingo al lunes y la pasada se han activado dos fuegos de preocupación -de más de 20 hectáreas-, que se suman al todavía ardiendo de Carballeda de Valdeorras (4.700 hectáreas). Uno es también en Ourense, el de Avión, mientras que el otro está en tierras lucenses, el de Pobra do Brollón (600). Este último sigue amenazando múltiples viviendas y a personas de Golmar, pero también de Conceado y San Pedro, ya en el municipio lucense de Quiroga. Esta última es una zona muy escarpada y de complicada orografía.

Se agrava el incendio de Porto (Zamora)

Las llamas del incendio de Porto continúan representado el peor en los que se lucha contra el fuego en Zamora y en León. Concretamente, este incendio cuenta con tres frentes en curso, pero la cuestión que ha hecho saltar todas las alarmas es el rápido avance de uno de ellos hacia otro valioso paraje natural, la sierra de la Cabrera, procedente del fuego que se propagó de forma descontrolada desde La Baña.

De esta forma, ese tercer frente de Porto pone en jaque a toda la comarca zamorana de La Carballeda, un territorio ya asolado por el duro incendio que segó la vida de dos personas, el de Molezuelas de la Carballeda. Otro frente, el de San Ciprián de Sanabria, llegó a quedarse en zonas muy próximas a viviendas. El último frente de Porto, para el que se prevé peligro de reproducciones, avanza desde el cañón del Tera del parque natural del Lago de Sanabria, sierras de Segundera y de Porto.

En esta línea, cabe señalar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a advertir este martes de que los niveles de peligro de incendios continúan "muy altos o extremos en amplias zonas de la mitad norte peninsular, y también en áreas del este".

Asturias espera a la lluvia para sentenciar las llamas

Por otro lado, la situación es de mejoría en Asturias, en sintonía con las últimas jornadas y en lo relativo a los tres grandes incendios que combaten: Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña. Todos ellos están estabilizados desde ayer, al tiempo que los profesionales hacen frente a otros fuegos como el de Tuña (Tineo) y los de Ponga-Cabrales, estos últimos los que continúan amenazando al parque de los Picos de Europa y, en concreto, a la famosa Ruta del Carés.

El propio mandatario asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha sido claro al hablar de "la mejor ventana de oportunidad posible para rematar los incendios". Se ha referido a una ansiada previsión meteorológica que pasa por la llegada, mañana, de precipitaciones en las áreas de incendios "de forma sostenida en el tiempo".

Si se cumplen estas condiciones, el máximo responsable del Principado cree que podrán sentenciar las últimas llamas: "Se sigue avanzando en líneas de defensa a la espera de que haya un cambio, tanto en el nivel de temperaturas como, sobre todo, la llegada de una mayor humedad o la lluvia que nos permita abrir esa ventana de oportunidad para entrar a rematar la situación y estabilizarlos finalmente".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.