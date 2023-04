La historia de la escultura del rey Juan Carlos I apuntando con un rifle al Oso y el Madroño

Todos los que pasaran este martes a las 15:15 de la tarde por la madrileña Puerta del Sol fueron testigos de una estampa difícilmente imaginable y que ha generado un gran revuelo: una escultura del rey emérito Juan Carlos I apuntando con un rifle a la escultura madrileña del Oso y el Madroño.

Detrás de esta obra de 1,70 metros de altura y 7 kilos de peso, se encuentra el artista chileno Nicolás Miranda. Lejos de ridiculizar al rey emérito, tal y como se ha llegado a decir y él desmiente a las primeras de cambio, su idea era la de combinar dos símbolos de la ciudad de Madrid.

"Yo trabajo en sitios específicos, entiendo la visualización de las artes visuales no como un medio para decir algo si no como un fenómeno comunicativo en sí mismo. Si tomo símbolos reconocibles como el rey o el Oso y el Madroño de Madrid y los junto se genera esta lectura", explica el autor.

Miranda, que ha logrado que su obra se difunda masivamente en redes sociales, añade que la obra del rey por si sola podría estar en el despacho de cualquier persona o en una sala cualquiera. "Está cazando y ya. No tiene más", apostilla este artista de 41 años.

La escultura del rey Juan Carlos I. Pablo Zambrano

Sin embargo, es la combinación de ambos la que da ese significado que traspasa la frontera del humor negro: "Ahí aparece esta lectura, consiste en camuflarme y acoplarme a contextos específicos, este caso el madrileño".

Además, con esta obra también quiere poner en duda lo que no se cuestiona invitando a la reflexión social. "Se puede ver el carácter político del arte contemporáneo, que se ve más que en otro tipo de manifestaciones".

La culminación de un año de trabajo



Miranda, junto a sus compañeros de trabajo, comenzaron el pasado mes de abril del 2022 esta producción, que está enmarcada en el proyecto Estrategias parasitarias para la sobrevivencia en un mundo cruel.

La idea era colocarlo el pasado mes de septiembre con la ayuda del madrileño Centro Cultural La Parcería, pero las obras de la Puerta del Sol paralizaron su actuación. Ahora, y con la casualidad de que justo Juan Carlos I se encuentra en España, ha podido culminarla.

Tras traer la obra desde Chile a Madrid y después transportarla en metro a la Puerta del Sol, estuvieron escasos diez minutos para sacar las imágenes y vídeos necesarios. Querían estar entre los dos minutos que tenían como mínimo y los 15 que establecieron como máximo para poder tomar el material necesario sin general más revuelo del necesario.

Lo consiguieron, aunque como era lógico acabaron atrayendo la atención de la gente que pasaba por ahí: "La gente no reacciona en primera instancia porque en el camuflaje que quería también hice que la escultura fuera de estilo y color clásico para parecer un monumento real que acompaña al oso".

"Eso sí, después sí que empezaron a sacar fotos y algunos de los presentes empezaban a mirar extrañados, otros se rieron, aunque es verdad que comentarios directos no tuve", especifica Miranda, que cuenta que no dio tiempo a que llegara la Policía.

En redes sociales, el artista sí que ha recibido multitud de comentarios. De hecho ha sido la pieza que más mensajes le ha generado. "Me están llegando desde gente que le gusta hasta la que no, incluso algunos me mandan a Chile", resume, antes de señalar contando que está haciendo un proyecto de investigación de arte en España y que estará hasta verano.

De momento, las fotos, los vídeos y la pieza se podrá ver a partir del 4 de mayo en ese centro madrileño, aunque lo que ya ha logrado es que la imagen del rey emérito apuntando a un oso con un rifle de la vuelta a España.