Hola de nuevo a los míticos casetes: científicos utilizan una cinta similar para almacenar información clave

La cinta de casete, ese rectángulo de plástico que acompañó a los adolescentes de los años 80 con sus inevitables enredos y atascos, podría estar resurgiendo, aunque no como soporte de mixtapes para un Walkman, sino como el dispositivo de almacenamiento más avanzado del mundo.

Un equipo de científicos en China ha creado un sistema que utiliza ADN como medio para guardar información digital, con una densidad muy superior a cualquier tecnología existente, informa The Times. Estos investigadores estiman que una cinta de apenas 100 metros de longitud tendría capacidad para almacenar hasta 36 petabytes de datos, el equivalente a cerca de siete mil millones de canciones.

La clave está en la extraordinaria densidad del ADN, la molécula que contiene nuestro código genético. Cada célula humana puede guardar alrededor de 1,5 gigabytes de información, y un solo gramo de ADN podría contener más de 450 exabytes, es decir, el contenido de unos 1.800 millones de teléfonos inteligentes modernos.

Ventajas y desafíos

El proyecto, liderado por el profesor Jiankai Li, de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, en Shenzhen, busca resolver una de las grandes limitaciones de la era digital: el crecimiento imparable de los datos y el costo ambiental de almacenarlos.

Los centros de datos convencionales consumen cantidades masivas de energía para alimentar y refrigerar servidores, con una huella de carbono comparable a la de países enteros. Además, los chips de silicio y los discos magnéticos se están acercando a sus límites físicos.

El ADN, en cambio, ofrece ventajas significativas. No requiere energía para conservarse y, si se mantiene en condiciones secas, puede durar siglos. Sin embargo, hasta ahora el almacenamiento de ADN había sido un proceso engorroso, lento y costoso. Una vez escrita la información, resultaba difícil modificarla o recuperarla.

La cinta desarrollada por el equipo de Li está hecha de poliéster y nailon, dividida en cientos de miles de diminutas particiones, cada una identificada con un código de barras. La información se codifica en las cuatro bases del ADN (adenina, guanina, citosina y timina), de manera análoga al sistema binario. Las hebras de ADN se depositan en las particiones y se protegen con una capa especial. A continuación, una máquina diseñada por los investigadores automatiza todo el proceso: sintetiza el ADN, lo coloca en la cinta, localiza la partición correcta y traduce las hebras nuevamente a datos digitales.

Este avance abre la puerta a un uso más flexible del ADN. Tradicionalmente se pensaba solo para datos 'fríos', es decir, archivos que se guardan pero rara vez se consultan. La posibilidad de leer, borrar y reescribir permitiría aplicarlo también a datos 'calientes', aquellos que requieren accesos ocasionales.

Si bien quedan obstáculos importantes que superar, como el alto coste de la síntesis de ADN y la necesidad de equipos más compactos y rápidos, los científicos son optimistas. Tal vez, dentro de unas décadas, nuestras vidas digitales quepan en una cinta tan larga como un brazo.