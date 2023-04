Al hombre de la 'barriga viral' de Turquía le daban por muerto y estaba haciendo el acto más solidario tras el terremoto

Anadolu Agency via Getty Images

Su nombre le será ajeno a una inmensa mayoría: se llama Yasin Cengiz, pero es más conocido por ser el protagonista del peculiar 'baile de la barriga'.

Su singular danza, acompasando el vaivén de su generosa panza con la música del tema Dom Dom Yes Yes de Biser King, le ha hecho convertirse en un fenómeno viral no solo en su Turquía, sino mucho más allá de las fronteras otomanas.

Pero a raíz de los devastadores terremotos que asolaron Turquía y Siria en febrero, con decenas de miles de muertos y una cifra inabarcable de heridos y afectados, su rastro se perdió. Muchos pensaron que Yasin había sido uno de los fallecidos.

Sin embargo, no era cierto. El particular influencer escapó del desastre y dejó durante semanas su faceta más viral para convertirse en un ayudante más para los afectados que ha dejado el desastre natural.

En la red social TikTok, la cuenta Memeceno ha mostrado imágenes de Yasin ayudando a niños y personas afectadas, aclarando que ha dejado de publicar vídeos durante un tiempo como muestra de "respeto" a las víctimas.